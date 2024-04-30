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16:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Чемпионское окно «Тампы» захлопнулось. Кучерову нужна помощь, но ее нет

«Лайтнинг» вылетели в первом раунде.

Тампа-Бэй
ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В НХЛ нет своего Романа Ротенберга, поэтому смело заявить, что чемпионское окно для «Тампы» закрылось, некому. В Северной Америке так не принято. Даже если корабль вот-вот пойдет ко дну, то на нем оркестр будет играть оптимистичную музыку.

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Амбиции у клуба остались, но реальность давно изменилась. В список серьезных претендентов на титул он уже не входит. Только если по старой памяти.

Лучшие игроки «Лайтнинг» еще не подошли к отметке, когда их можно потихоньку отправлять на вторые роли. Никита Кучеров выдал фантастический регулярный чемпионат, Стивен Стэмкос здорово показал себя в серии с «Флоридой», Виктор Хедман по-прежнему считается элитным защитником по любым меркам. Большего ждали от Андрея Василевского, но смотрелся он средне только на фоне великолепного Сергея Бобровского и давал своей команде шансы.

Причина быстрого вылета не в том, что в составе «Тампы» не нашлось супергероев. Им тоже нужна помощь. Однако работяг, которые поддержат своих лидеров, в команде не нашлось. Без правильного баланса сложно сопротивляться мощному сопернику, который год назад дошел до финала Кубка Стэнли и сейчас настроен на большее.

Проблемы «Тампы» были заметны еще по ходу регулярного чемпионата, когда игровое время Кучерова в среднем выросло на полторы минуты по сравнению с прошлым сезоном. Эту прибавку российский нападающий использовал великолепно. Но персональные рекорды и командные успехи не всегда идут рука об руку. Вины Кучерова в произошедшем нет. Это проблема всей организации, которая в последние пару лет не смогла дополнить костяк качественными ролевыми игроками и одновременно разбазарила обменный фонд.

Источник: Reuters

Спору нет — Брэндон Хэйгл и Ник Пол неплохо вписались в команду. Только этого маловато. Ставка на Таннера Жанно, за которого отдали кучу активов, была оправданным риском, но в итоге провалилась. На ближайшем драфте у клуба нет выбора в первом раунде, а в системе на подходе крайне мало интересных игроков с большим будущим.

По версии авторитетного ресурса The Athletic, «Тампа» занимает лишь 29-е место в лиге по уровню ближайшего резерва. Это несколько субъективная оценка. С ней тоже надо считаться и не надеяться, что из перспективной молодежи за год-два вырастут монстры, готовые решать в НХЛ хотя бы на уровне третьего звена. Ждать дольше нельзя — для большинства лидеров часы уже тикают.

Главной проблемой ближайшего межсезонья, помимо решения вопроса по переформатированию третьего-четвертого звеньев, станет новый контракт Стэмкоса. Под него можно рассчитать место, совершив пару не самых сложных обменов. Однако тогда менеджмент «Тампы» снова окажется в незавидном положении героя басни о дырявом кафтане. Ожидаемый рост потолка не решает всех проблем.

Стэмкос — капитан и легенда клуба. От него просто так сложно отказаться, сославшись на вопросы бизнеса. Он еще хорош и наверняка захочет длинный контракт с большой зарплатой. Это опасно с учетом его возраста. В случае ухода форварда подходящую замену на рынке ему найти очень сложно. Свободные деньги надо еще с умом потратить. Раньше Стив Айзерман со своими ассистентами выкидывали фокусы и удивляли всех. С тех пор как он ушел в «Детройт», магия функционеров «Тампы» перестала работать. Без нового волшебства нынешней версии команды рассчитывать на новый титул больше не приходится. Похоже, окно возможностей не просто захлопнулось. Для надежности в ход уже пошли гвозди.

Автор: Михаил Зислис

Флорида
6:1
0:0, 2:1, 4:0
Тампа-Бэй
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