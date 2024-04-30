Текущие события
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
Даллас
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
61
Хоккей. НХЛ
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
Хоккей. НХЛ
1.05
Бостон
Торонто
Хоккей. НХЛ
1.05
Виннипег
Колорадо
Хоккей. НХЛ
1.05
Ванкувер
Нэшвилл
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
04:30
Вегас
Даллас
24
02:00
Флорида
Тампа-Бэй
61
29.04
Лос-Анджелес
Эдмонтон
01
29.04
Вашингтон
Рейнджерс
24
29.04
Нэшвилл
Ванкувер
ОТ
34
28.04
Колорадо
Виннипег
51
28.04
Вегас
Даллас
ОТ
23
28.04
Торонто
Бостон
13
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:20 (мск), источник: Sport24

В Америке вышвырнули из плей-офф главного русского гения! Кучеров и компания были жестко разбиты бандой Бобровского

6:1 в матче, 4−1 в серии.

Флорида
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени перед болельщиками «Тампы» забрезжила надежда. Проиграв три стартовых матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», их любимая команда мощно мобилизовалась и вынесла географических соседей со счетом 6:3. Три гола уже к первому перерыву, спокойная реакция на попытку камбэка от соперника, три ассиста Никиты Кучерова и дубль Стивена Стэмкоса — «Лайтнинг» показали себя во всей красе.

Впрочем, даже в тот день было понятно, что совершить полноценное чудо в этом противостоянии у «Молний» вряд ли получится. «Тампа» весь сезон ехала на плечах нескольких хоккеистов и если в регулярке этого в итоге хватило для решения минимальной задачи, то на равных сражаться на протяжении нескольких матчей подряд с клубом, имеющим четыре боевых звена, «Тампа» явно была не готовы. Это подтвердилось уже в ночь с понедельника на вторник.

В игре номер пять «Лайтнинг» не выглядели ужасно, как может показаться из итогового счета, просто их соперник вышел и забрал свое.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Абсолютно равный первый период уместил в себя незасчитанный после тренерского челленджа гол Энтони Сирелли, а во втором «Флорида» включила турборежим, нанесла по воротам соперника 23 броска и забросила парочку шайб.

Вернуть «Тампу» в игру попробовали лидеры — Никита Кучеров отдал, а Виктор Хедман забил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но в третьем игровом отрезке «Пантерз» просто уничтожили соперника, положив еще четыре шайбы. Александр Барков оформил дубль.

Владимир Тарасенко записал на своей счет голевую передачу.

А закончилось все парочкой голов в пустые ворота — 6:1. «Молнии» отправляются в отпуск, спасти их было не под силу даже Никите Кучерова, выдавшему абсолютно гениальную регулярку со 144 очками, но в плей-офф ограничившемуся лишь 7 ассистами. Сергей Бобровский здесь и сейчас оказался круче Андрея Василевскому, а «Пантерз» наглядно показали, что прошлогодний финал, возможно, был для них только началом. Теперь именно «Флорида» — главная хоккейная команда своего штата, а чемпионское окно «Тампы», еще недавно распахнутое настежь, теперь точно окончательно закрылось.

Автор: Артем Гаев

Флорида
6:1
0:0, 2:1, 4:0
Тампа-Бэй
Читайте также от «Sport24»
Что делать жене, если она увидела у мужа вкладку с видео для взрослых? Посоветовала экс-участница «Дома-2» Кобелева
«Встречаться с парнем без денег я больше никогда не буду». Переехавшая в Европу россиянка Анна Линникова
Жена тренера сборной России Карпина призналась, что другие мужчины даже после брака писали ей для встреч
«Жестоко такое с утра мужикам показывать». Видео, после которого русскую спортсменку атаковали «пацаны в директе»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь