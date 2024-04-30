В Америке вышвырнули из плей-офф главного русского гения! Кучеров и компания были жестко разбиты бандой Бобровского

В ночь с субботы на воскресенье по московскому времени перед болельщиками «Тампы» забрезжила надежда. Проиграв три стартовых матча серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», их любимая команда мощно мобилизовалась и вынесла географических соседей со счетом 6:3. Три гола уже к первому перерыву, спокойная реакция на попытку камбэка от соперника, три ассиста Никиты Кучерова и дубль Стивена Стэмкоса — «Лайтнинг» показали себя во всей красе.

Впрочем, даже в тот день было понятно, что совершить полноценное чудо в этом противостоянии у «Молний» вряд ли получится. «Тампа» весь сезон ехала на плечах нескольких хоккеистов и если в регулярке этого в итоге хватило для решения минимальной задачи, то на равных сражаться на протяжении нескольких матчей подряд с клубом, имеющим четыре боевых звена, «Тампа» явно была не готовы. Это подтвердилось уже в ночь с понедельника на вторник.

В игре номер пять «Лайтнинг» не выглядели ужасно, как может показаться из итогового счета, просто их соперник вышел и забрал свое.

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Абсолютно равный первый период уместил в себя незасчитанный после тренерского челленджа гол Энтони Сирелли, а во втором «Флорида» включила турборежим, нанесла по воротам соперника 23 броска и забросила парочку шайб.

Вернуть «Тампу» в игру попробовали лидеры — Никита Кучеров отдал, а Виктор Хедман забил.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241297&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Но в третьем игровом отрезке «Пантерз» просто уничтожили соперника, положив еще четыре шайбы. Александр Барков оформил дубль.

Владимир Тарасенко записал на своей счет голевую передачу.

А закончилось все парочкой голов в пустые ворота — 6:1. «Молнии» отправляются в отпуск, спасти их было не под силу даже Никите Кучерова, выдавшему абсолютно гениальную регулярку со 144 очками, но в плей-офф ограничившемуся лишь 7 ассистами. Сергей Бобровский здесь и сейчас оказался круче Андрея Василевскому, а «Пантерз» наглядно показали, что прошлогодний финал, возможно, был для них только началом. Теперь именно «Флорида» — главная хоккейная команда своего штата, а чемпионское окно «Тампы», еще недавно распахнутое настежь, теперь точно окончательно закрылось.