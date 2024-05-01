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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Ларионова

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на площадке «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли (США) завершился пятый матч серии плей-офф ¼ финала Восточной конференции НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Йорк Айлендерс».

Каролина
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Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Ларионова | Источник: Чемпионат.com

Хозяева льда одержали победу со счётом 6:3 и завершили серию в свою пользу — 4−1 (3:1, 5:3, 3:2, 2:3 2OT, 6:3).

Российский нападающий Евгений Кузнецов забросил третью шайбу «Харрикейнз», реализовав буллит. Для 31-летнего форварда этот гол стал 31-м в рамках Кубка Стэнли. Как сообщает Quant Hockey, Кузнецов вышел на 11-е место по количеству голов в плей-офф НХЛ среди россиян, опередив Игоря Ларионова (30). Десятку замыкает Павел Буре (35). Лидером данного рейтинга является капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (72), на втором месте — форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (67), третий — нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров (53).

Каролина
6:3
3:1, 0:2, 3:0
Айлендерс
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