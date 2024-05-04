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08:14 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ванкувер» — второй клуб в истории НХЛ, выигравший серию с победами у трёх разных вратарей

Этой ночью прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Ванкувер Кэнакс».

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«Ванкувер» — второй клуб в истории НХЛ, выигравший серию с победами у трёх разных вратарей | Источник: Чемпионат.com

Команды играли на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США). Гости одержали победу со счётом 1:0.

Шат-аут в этой встрече оформил голкипер-новичок «косаток» Артур Шилов. Помимо Шилова, в серии с «Нэшвиллом» канадский клуб задействовал ещё двух вратарей — Тэтчера Демко и Кейси Десмита — однако оба они получили повреждения по ходу серии. Примечательно, что каждый из трёх вышеназванных стражей ворот записал на свой счёт как минимум по одной победе в первом раунде этого розыгрыша Кубка Стэнли. Этот результат помог «Ванкуверу» стать вторым клубом в истории НХЛ, которому удалось выиграть серию плей-офф, в которой сразу три его вратаря отметились победными матчами. Ранее аналогичное достижение удавалось только «Чикаго Блэкхоукс» в серии с «Питтсбург Пингвинз» в 1972 году.

Напомним, во втором раунде Кубка Стэнли-2024 «Ванкувер» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

Нэшвилл
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Ванкувер
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