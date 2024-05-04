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4 мая, источник: Чемпионат.com

«Торонто» и «Бостон» установили историческое достижение в НХЛ

«Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз» стали первыми командами в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые играли седьмой матч серии плей-офф друг с другом четыре раза подряд.

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Первый раунд, 5.05.2024, 3:00

Бостон-Торонто-

За последние 11 лет команды встречались в розыгрышах Кубка Стэнли уже четыре раза, и каждый раз в ⅛ финала — в 2013, 2018, 2019 годах и в текущем плей-офф. Каждый раз победитель серии определялся только в седьмых встречах и до этого им всегда становился «Бостон».

В свою очередь, «Торонто» единственный раз побеждал «Бостон» в седьмом матче серии плей-офф НХЛ ещё 65 лет назад — в 1959 году.

Напомним, в шестом матче текущего Кубка Стэнли «Мэйпл Лифс» одержали победу со счётом 2:1 и сравняли счёт в серии — 3−3.

Следующий матч соперников состоится 5 мая, начало в 3:00 мск. Победитель пары встретится в следующем раунде с «Флоридой Пантерз».

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