«Торонто» и «Бостон» установили историческое достижение в НХЛ

За последние 11 лет команды встречались в розыгрышах Кубка Стэнли уже четыре раза, и каждый раз в ⅛ финала — в 2013, 2018, 2019 годах и в текущем плей-офф. Каждый раз победитель серии определялся только в седьмых встречах и до этого им всегда становился «Бостон».