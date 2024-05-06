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09:36 (мск), источник: Sport24

В Америке жестко разносили русскую звезду, а зря! Панарин снова положил победный гол и идет за Кубком Стэнли

Артемия критиковали за некубковость.

Рейнджерс
КаролинаНХЛ: таблица и календарь
Источник: NHL.com

Русский легион Национальной хоккейной лиги многое потерял по итогам первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли-2024. Чего стоит только ранний уход в отпуск Александра Овечкина и чемпионского трио «Тампы» в лице Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева. Добавьте сюда тот факт, что в плей-офф вообще не попали Евгений Малкин и Кирилл Капризов, и дефицит русских звезд в этой кубковой весне станет очевиден.

Заметно меньше их станет и по итогам полуфиналов конференций. Хотя бы потому, что на этой стадии между собой сошлись «Рейнджерс» и «Каролина». Артемий Панарин и Игорь Шестеркин с одной стороны, Андрей Свечников, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов — с другой. И это еще без бэкапа «Харрикейнз» Петра Кочеткова. Серия в исполнении этих парней обещает быть очень яркой, но дальше пройдет только один из претендентов на титул.

Ну, а пока соперники уже в первой игре подтвердили, что готовы раздать огня в битве за финал Восточной конференции. Ураганным получился уже первый период, причем зажигали в нем отнюдь не «Ураганы».

Уже к 11-й минуте дублем отметился один из лидеров «Синерубашечников» Мика Зибанежад, причем вторая шайба в исполнении хозяев получилась настоящим шедевром — просто образцовый розыгрыш большинства. Да, между голами шведа уместилась шайба Джейккоба Слэвина, но начало от «Нью-Йорка» все равно получилось впечатляющим.

А затем «Каролину» серьезно подставили ее русские звезды. Свечников и Кузнецов заработали удаления друг за другом, Андрея «Рейнджерс» простили, а вот Евгений был беспощадно наказан — еще одна реализация лишнего и 3:1 на табло. Зачем Кузя так жестко фолил в чужой зоне — тема для отдельного обсуждения, которое наверняка устроит тренер «Харрикейнз» Род Бриндамор.

Выложившись в первой двадцатиминутке, команды взяли паузу во второй. Команда Панарина по-прежнему смотрелась активнее, но на этот раз обошлось без голов с обеих сторон. А самом начале третьего игрового отрезка «Каролину» вернул в игру Мартин Нечас — Орлов в этом эпизоде заработал балл за результативную передачу.

Впрочем, интрига продержалась недолго — уже через пять с половиной минут «Ураганы» обрезались в средней зоне и получили шайбу от Артемия Панарина. Хлебушек, которого давно и весьма жестко обвиняют в некубковости, пока очень эффективен в нынешнем плей-офф: все три его шайбы оказались для «Нью-Йорка» победными. Красавец!

Во время загрузки произошла ошибка.

Победным попадание Панарина сделал гол Сета Джарвиса — у «Харрикейнз» была еще пара минут на спасение, плюсом к этому они заработали большинство, но всего через 6 секунд снова удалился Свечников, украв у своей команды последнюю надежду. 4:3 в матче и 1−0 в серии, которая должна получиться долгой, но для этого российским звездам «Каролины» нужно приходить в себя.

Автор: Артем Гаев

Рейнджерс
4:3
3:1, 0:0, 1:2
Каролина
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