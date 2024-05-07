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09:33 (мск), источник: Sport24

В Америке издеваются над русским вратарем — его же партнеры! Бобровского бросили на растерзание мощному «Бостону»

Фестиваль привозов от «Флориды».

Флорида
БостонНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

Полуфинал Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Бостоном» для российских болельщиков интересен, прежде всего, фигурой Сергея Бобровского. Российский вратарь, которого после перехода в «Пантерз» долгое время критиковали за несоответствие по шкале «сумма контракта — качество игры», выдал сумасшедший прошлый плей-офф, едва не дотащив свою команду до трофея. Отлично он начал и эту кубковую весну — принципиальный соперник из Тампы был оперативно выбит в пяти матчах. Именно Боб выглядел тем фактором, который способен решить и судьбу серии с «Брюинз».

Доказывать свою отличную форму воспитаннику новокузнецкого хоккея пришлось с первой же игры — «спасибо» нужно сказать его партнерам, которые устроили парад ошибок, привозов и обрезов. Активнее всех старался Ааарон Экблад, который, например, устроил Бобровскому свидание с Давидом Пастрняком — чех по итогам этой встречи остался ни с чем.

А как вам Дмитрий Куликов, зарядивший в спину игроку «Бостона» и отправивший собственного вратаря в горизонтальное положение. Именно в такой позе Бобу и пришлось в очередной раз выручать «Пантер» — получилось!

В итоге Бобровский и его коллега из «Брюинз» Джереми Сваймен сохраняли нули на табло ровно полматча, а потом понеслась. Первый гол в этой серии на глазах родного отца оформил Мэттью Ткачак, «Бостон» ответил 67 секунд — уже никого удививший обрез Экблада и 1:1. Для Бобровского это было только началом кошмара.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вперед гостей вывел 23-летний Мэйсон Лорей — защитник получил немало пространства и времени у чужих ворот, прицелился и упаковал шайбу в ближнюю девятку. Пожалуй, вопросы по этому эпизоду можно задавать и Бобровскому, но своими многочисленными сэйвами право на одну небольшую и спорную оплошность он точно заслужил.

Ну, а дальше «Пантерз» продолжили издеваться над своими голкиперами — они всеми силами создавали для игроков «Бостона» убойные моменты, которые логично завершались голами. Брэндона Карло бросили одного, Джастину Брэзо устроили выход «1 в 0», после такого игра была сделана. Закончил мучения «Флориды» голом в пустые ворота Брэд Маршанд — 5:1.

Обязательно стоит отметить кипера «Мишек» Джереми Сваймена, отразившего 38 из 39 бросков по своей рамке. Ну, а фанатам «Флориду» стоит надеяться на то, что их долго отдыхавшая команда пока просто не вкатилась в серию — «Бостон» в первом раунде провел все 7 матчей и имел преимущество с точки зрения тонуса.

«Пантерз» нужно приходить в себя, налаживать игровую дисциплину и что-то придумывать с действиями в обороне. Иначе этих «Брюинз» они точно не пройдут.

Автор: Артем Гаев

Флорида
1:5
0:0, 1:3, 0:2
Бостон
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