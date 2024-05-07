В Америке издеваются над русским вратарем — его же партнеры! Бобровского бросили на растерзание мощному «Бостону»

Полуфинал Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Бостоном» для российских болельщиков интересен, прежде всего, фигурой Сергея Бобровского. Российский вратарь, которого после перехода в «Пантерз» долгое время критиковали за несоответствие по шкале «сумма контракта — качество игры», выдал сумасшедший прошлый плей-офф, едва не дотащив свою команду до трофея. Отлично он начал и эту кубковую весну — принципиальный соперник из Тампы был оперативно выбит в пяти матчах. Именно Боб выглядел тем фактором, который способен решить и судьбу серии с «Брюинз».

Доказывать свою отличную форму воспитаннику новокузнецкого хоккея пришлось с первой же игры — «спасибо» нужно сказать его партнерам, которые устроили парад ошибок, привозов и обрезов. Активнее всех старался Ааарон Экблад, который, например, устроил Бобровскому свидание с Давидом Пастрняком — чех по итогам этой встречи остался ни с чем.

А как вам Дмитрий Куликов, зарядивший в спину игроку «Бостона» и отправивший собственного вратаря в горизонтальное положение. Именно в такой позе Бобу и пришлось в очередной раз выручать «Пантер» — получилось!

В итоге Бобровский и его коллега из «Брюинз» Джереми Сваймен сохраняли нули на табло ровно полматча, а потом понеслась. Первый гол в этой серии на глазах родного отца оформил Мэттью Ткачак, «Бостон» ответил 67 секунд — уже никого удививший обрез Экблада и 1:1. Для Бобровского это было только началом кошмара.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241341&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вперед гостей вывел 23-летний Мэйсон Лорей — защитник получил немало пространства и времени у чужих ворот, прицелился и упаковал шайбу в ближнюю девятку. Пожалуй, вопросы по этому эпизоду можно задавать и Бобровскому, но своими многочисленными сэйвами право на одну небольшую и спорную оплошность он точно заслужил.

Ну, а дальше «Пантерз» продолжили издеваться над своими голкиперами — они всеми силами создавали для игроков «Бостона» убойные моменты, которые логично завершались голами. Брэндона Карло бросили одного, Джастину Брэзо устроили выход «1 в 0», после такого игра была сделана. Закончил мучения «Флориды» голом в пустые ворота Брэд Маршанд — 5:1.

Обязательно стоит отметить кипера «Мишек» Джереми Сваймена, отразившего 38 из 39 бросков по своей рамке. Ну, а фанатам «Флориду» стоит надеяться на то, что их долго отдыхавшая команда пока просто не вкатилась в серию — «Бостон» в первом раунде провел все 7 матчей и имел преимущество с точки зрения тонуса.

«Пантерз» нужно приходить в себя, налаживать игровую дисциплину и что-то придумывать с действиями в обороне. Иначе этих «Брюинз» они точно не пройдут.