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19:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клуб НХЛ «Оттава» назначил нового главного тренера

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» назначила Трэвиса Грина на пост главного тренера команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ОттаваНХЛ: таблица и календарь
Источник: AFP 2023

Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2027/28.

«После общения с несколькими высококвалифицированными кандидатами стало ясно, что Трэвис подходит для того, чтобы возглавить нашу команду. Он горит желанием побеждать, страстно любит наставлять и предъявляет к игрокам очень высокие требования. Мы рады приветствовать его и его семью в сообществе “Оттавы”, — заявил президент по хоккейным операциям “Сенаторз” Стив Стайос.

В декабре с поста главного тренера «Оттавы» был уволен Ди Джей Смит, работавший с 2019 года. Команду до конца регулярного чемпионата возглавлял Жак Мартен, «Сенаторз» не сумели выйти в плей-офф седьмой сезон подряд.

С 2017 по 2021 год Грин занимал пост главного тренера «Ванкувер Кэнакс». Лучшим результатом команды под его руководством является выход во второй раунд Кубка Стэнли. С марта специалист исполнял обязанности главного тренера «Нью-Джерси Девилз», который по итогам сезона не попал в плей-офф.

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