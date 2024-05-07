Клуб НХЛ «Оттава» назначил нового главного тренера
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» назначила Трэвиса Грина на пост главного тренера команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» назначила Трэвиса Грина на пост главного тренера команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано до конца сезона-2027/28.
«После общения с несколькими высококвалифицированными кандидатами стало ясно, что Трэвис подходит для того, чтобы возглавить нашу команду. Он горит желанием побеждать, страстно любит наставлять и предъявляет к игрокам очень высокие требования. Мы рады приветствовать его и его семью в сообществе “Оттавы”, — заявил президент по хоккейным операциям “Сенаторз” Стив Стайос.
В декабре с поста главного тренера «Оттавы» был уволен Ди Джей Смит, работавший с 2019 года. Команду до конца регулярного чемпионата возглавлял Жак Мартен, «Сенаторз» не сумели выйти в плей-офф седьмой сезон подряд.
С 2017 по 2021 год Грин занимал пост главного тренера «Ванкувер Кэнакс». Лучшим результатом команды под его руководством является выход во второй раунд Кубка Стэнли. С марта специалист исполнял обязанности главного тренера «Нью-Джерси Девилз», который по итогам сезона не попал в плей-офф.