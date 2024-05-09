Безумие в плей-офф НХЛ! «Флорида» и «Бостон» устроили битву со 158 минутами штрафа
«Пантеры» взяли реванш у «мишек», Александр Барков набрал четыре очка, а 13 игроков досрочно завершили матч.
«Пантеры» взяли реванш у «мишек», Александр Барков набрал четыре очка, а 13 игроков досрочно завершили матч.
Два дня назад «Бостон» разгромил на выезде «Флориду» и повёл в серии. Тогда все основные события развивались во второй половине второго периода, когда хозяева после своего гола трижды пропустили. Причём очень проблемным компонентом в игре являлся выход из своей зоны, где раз за разом «Брюинз» соперника накрывали.
В первом периоде «Флорида» больше времени проводила в чужой зоне, выдала большую бросковую активность, но опасности для Свеймана это почти не представляло: в слот и на пятак «пантер» не пускали. Зато «Бостон» атаковал редко, но метко. Карло попал в штангу, Бичер и Маршан не сумели поразить пустые ворота, зато Чарли Койл завершил комбинацию гостей, которая вновь родилась из перехвата в чужой зоне.
Полу Морису пора бы уже начать пресекать такие безответственные выходы из зоны.
Во втором периоде «Флорида» смогла пробраться на пятак, что сразу дало плоды: Монтур набросил, а накативший Лоренц смог как закрыть вратаря, так и подставить клюшку.
На экваторе встречи «копать» на пятаке уже пошёл Александр Барков, который сумел вывести свою команду вперёд.
Даже проигрывая в счёте, «Бостон» не мог перехватить инициативу, «пантеры» заиграли в разы надёжнее по сравнению с первым периодом. И были ещё раз вознаграждены за это — за две секунды до конца периода ещё одна шайба побывала в воротах. Свейман впервые в этом плей-офф пропустил более двух шайб.
В третьем периоде «Флорида» добила соперника ещё тремя шайбами, Барков оформил хет-трик, а самое интересное началось после. Гости решили сделать задел на следующую игру, а хозяева доблестно приняли вызов. Там было буквально всё: танго Куликова и Бразо с последующим приёмом из ММА от Дмитрия, Брэндон Монтур, показывающий язык Маршану, то ли намекая, то ли тролля, драка Ткачука и Пастрняка, отчего Кит Ткачук, находящийся на трибунах, пришёл в восторг. И ещё достаточно заурядных потасовок. Но таковыми их можно назвать только по причине наличия более ярких, перечисленных выше.
6:1 — «Флорида» берёт убедительный реванш у «Бостона». Но этот матч запомнят не по счёту, а по тому, что творилось в третьем периоде. 13 игроков получили штраф до конца игры, 146 минут штрафа команды заработали только за один отрезок, а всего их набралось 158 — полное безумие! В американскую историографию пора вводить новое событие — сражение при Санрайзе.
Максим Макаров