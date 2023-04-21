Праздник в Воскресенске. Хоккеисты «Химика» впервые выиграли плей-офф ВХЛ

ВОСКРЕСЕНСК /Московская область/, 21 апреля. /ТАСС/. Воскресенский «Химик» в пятницу дома победил красноярский «Сокол» со счетом 7:3 в четвертом матче финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и впервые стал обладателем Кубка Петрова.

До начала игры было заметно, что город живет хоккеем. Уже за час до матча у арены собралось немало болельщиков в свитерах местного клуба. На территории стадиона была организована специальная фан-зона. Посетители могли послушать песни, которые исполняли местные артисты, на самой арене можно было найти игровые зоны для детей, а также другие развлечения для болельщиков. В фойе стадиона поклонники хоккея могли сфотографироваться с трофеем — Кубком Петрова.

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Сама арена по-своему уникальна. Несмотря на малую вместимость и старину, внутри можно было найти много стендов с информацией о «Химике» или специальных экспозиций с трофеями. На одном из стендов с названием «Чемпионы мира» были выставлены фотографии игроков — воспитанников «Химика», среди которых были Валерий Каменский, Дмитрий Квартальнов и Игорь Ларионов. Помимо основной команды, на стендах была информация о женской и детской.

Местный ледовый дворец был открыт в сентябре 1966 года. Он вмещает 3 229 зрителей.

Праздник для города

«Химик» оправдал ожидания собравшихся на арене болельщиков. Первый период прошел в равной борьбе, но все решилось во втором — команды ушли на перерыв со счетом 7:1. «Химик» быстрее всех в ВХЛ забросил шесть шайб — за 6 минут 30 секунд. В перерыве между вторым и третьим периодами болельщики уже отмечали победу, кто-то кричал: «Кубок — домой».

В составе победителей отличились Максим Кровяков (6-я минута), Даниил Иванов (26, 29, 30), Герман Рубцов (28), Матвей Заседа (31), Владислав Джиошвили (32). У гостей шайбы забросили Артур Гиздатуллин (7), Леонид Николенко (45), Константин Майоров (56). Матч стал самым результативным в истории финалов Кубка Петрова — 10 голов, до этого 9 шайб было заброшено в матчах «Металлург» — «Югра» (7:2, 2021) и «Рубин» — «Сарыарка» (4:5 ОТ, 2019).

Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов перед награждением поздравил «Химик» с победой. «Прежде всего хочу сказать, что наш губернатор Андрей Воробьев не пропустил ни одной трансляции, прямо сейчас смотрел игру, — сказал Абаренов. — Конечно, от его имени хочу поблагодарить гостей, спасибо им за этот финал. Спасибо всем нашим болельщикам, вы самые лучшие. Ну и, конечно, спасибо нашей команде, “Химик” снова чемпион. С победой, ребята!».

Главным тренером «Химика» является Игорь Гришин. Он начинал сезон в воскресенском клубе, а в ноябре 2022 года возглавил московский «Спартак» после отставки Бориса Миронова. В феврале Гришин покинул пост и вернулся в воскресенский клуб.

Гришин отметил, что «Химик» подошел к финалу в хорошем физическом и психологическом состоянии. «У меня есть удовлетворение от того, что мы делали весь сезон, — сказал он. — В финале все было очень непросто, но мы подошли к этой серии в очень хорошем физическом и психологическом состоянии. Мы специально готовились, сохранили силы и свежесть, поэтому, может, такой результат и получился. Но нам не было легко».

В составе «Химика» в плей-офф выступали несколько хоккеистов, игравших в «Спартаке» в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в текущем сезоне. «Практически все игроки из “Спартака” начинали сезон в “Химике”, — отметил Гришин. — Они проходили здесь предсезонку, начинали там чемпионат в сентябре, многие ребята вместе со мной уходили в КХЛ и потом там закреплялись. Все они — игроки системы “Спартака”, и они ковали эту победу».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=76b18fef5348e70f&partner_ext=173&place_id=222&oid=-150501268&hd=2&id=456249845&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Город отмечает

Для тех, кто не смог попасть на арену, был организован просмотр матча в фан-зоне рядом со стадионом. Там было несколько сотен болельщиков. После матча на улицах можно было увидеть несколько десятков поклонников хоккея, отмечавших победу «Химика». Проезжающие на машинах сигналили в такт кричалок.

Самым ценным полевым игроком плей-офф назван нападающий «Химика» Олег Губин, ставший и самым возрастным автором заброшенной шайбы в истории ВХЛ (42 года, 17 апреля в матче с «Соколом»). В нынешнем плей-офф он провел 20 матчей, в которых набрал 14 (6 шайб + 8 результативных передач) очков.

По итогам регулярного сезона «Химик» занял девятое место в турнирной таблице ВХЛ, «Сокол» закончил регулярный чемпионат на третьей строчке. В плей-офф воскресенский клуб победил «Тамбов» со счетом 4−2 в серии, курганское «Зауралье» (4−1) и новокузнецкий «Металлург» (4−2). «Сокол» в плей-офф обыграл пермский «Молот» (4−3), нефтекамский «Торос» (4−3) и тюменский «Рубин» (4−1).