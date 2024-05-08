Весенний лед: хоккейная сборная собирает полные трибуны в регионах

После отстранения от международных соревнований количество матчей сборной России по хоккею существенно снизилось, но она не прекратила свое существование. В основном «Красная машина» вынуждена играть с другой пострадавшей национальной командой из Белоруссии. Но иногда получается встретиться и с продолжающим выступать в официальных турнирах Казахстаном.

Так происходит и нынешней весной. Впрочем, турне сборной России ценно и тем, что, помимо визитов в Астану и Минск, оно еще проводится в регионах. В текущие майские праздники национальная команда выступает в Омске и Туле. Пока наши отметились тремя сухими победами: 1:0 — над Казахстаном, 6:0 и 3:0 — над Белоруссией.

Движение сборной

Официально нынешняя национальная команда называется «Россия 25». Это связано с тем, что средний возраст вызываемых в нее игроков составляет 25 лет. Раньше главная команда страны собиралась по ходу клубного сезона три раза на этапы Еврохоккейтура — в ноябре на финский Кубок Карьяла, в декабре на российский Кубок Первого канала, в феврале на Шведские хоккейные игры. Затем в апреле уже освободившиеся после окончания сезона КХЛ ездили на четвертый этап Евротура — Чешские хоккейные игры, а в мае участвовали в чемпионате мира.

Также раз в четыре года в феврале Россия играла на Олимпийских играх. А изредка в августе ей предстоял Кубок мира. Пока идет отстранение от больших турниров, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сократила число пауз в сезоне до минимума. Поэтому Федерация хоккея России (ФХР) собирает свою первую команду только на Кубок Первого канала в декабре, который в 2022 году проходил в Москве, а в 2023 году — в Санкт-Петербурге, а также весной после сезона на турнир.

К тому же иногда ФХР возит по регионам и молодежную сборную России. Так, в апреле команда из игроков не старше 20 лет (U-20) в Новосибирске в рамках турнира «Кубок будущего — 2024» разгромила сборную Студенческой хоккейной лиги (8:0), молодежную сборную Казахстана (12:1) и молодежную сборную Белоруссии (4:1). Матчи вызвали большой интерес местной публики. Открытая осенью прошлого года новая современная «Сибирь Арена» вместимостью 10,5 тыс. зрителей была заполнена почти до отказа.

Стоит отметить, что прошлой весной похожий эффект был от визита «России 25» в Челябинск, Красноярск и Тулу. Тогда два матча наших с белорусами посетили 7,5 тыс. зрителей в Челябинске. На игру в Красноярске пришло почти 7 тыс. зрителей. На две встречи в Туле — чуть менее 3 тыс. человек. Во всех случаях заполняемость была почти полная.

В 2024 году в качестве мест проведения матчей «России 25» внутри нашей страны были выбраны Омск и Тула. Но начало и конец выступлений команды были в Астане и Минске, как и год назад. Сначала в конце апреля наши посетили столицу Казахстана. Там наиболее интересной была встреча с хозяевами, так как они готовятся к чемпионату мира и участвовали в предыдущих первенствах планеты. Поэтому очевидно, что казахи имеют максимальную практику официальных матчей, и на их фоне России и Белоруссии очень полезна проверка в условиях бана.

2 мая в рамках выставочного турнира Qazaqstan Hocker Open «Россия 25» победила Казахстан со счетом 1:0. Единственный гол организовали представители СКА — Василий Глотов забил с передачи Арсения Коромыслова. Но главным откровением стала отличная игра вратаря Артемия Плешкова, тоже выступающего в системе петербургского клуба.

21-летний голкипер находится в СКА с прошлого года. Он провел несколько ярких матчей в КХЛ за основную команду, но все-таки статус первого номера там оставался за Никитой Серебряковым, год назад признанным лучшим вратарем сезона благодаря феноменальному выступлению за владивостокский «Адмирал». Осенью Никита перешел в СКА и довольно здорово выступал за команду.

А Плешков отметился весной в составе фарм-клуба армейцев «СКА-Нева» в плей-офф ВХЛ мировым рекордом по числу отраженных бросков за матч. Это случилось в четвертом матче серии Кубка Петрова против тульского АКМ. Его команда проиграла 0:1, пропустив гол в конце пятого овертайма. Но за 158 минут игрового времени Артемий умудрился отразить 124 броска.

Он, как и Серебряков, попал в сборную на майские игры. И начал с трех сухих матчей. Благодаря этому тренерский штаб во главе с Романом Ротенбергом не рискнул проводить ротацию на последнем рубеже, поэтому пока Серебряков не имеет игровой практики.

А Артемий отыграл без пропущенных шайб в той же Астане против Белоруссии (6:0) 4 мая и уже в Омске в «Большом туре сборной», где наши также разгромили белорусов (4:0).

— Понятно, что нужно делать поправку на уровень и статус матчей с Казахстаном и Белоруссией, которые все-таки являются товарищескими, — поделился мнением с «Известиями» экс-вратарь сборной СССР, олимпийский чемпион — 1972 Александр Пашков. — Все-таки оба соперника играют не в оптимальных составах, а у казахов в большей степени подготовительный этап к чемпионату мира. Но всё равно степень напряжения в таких встречах такая, что просто так Плешков не мог отыграть их на ноль. Это, безусловно, показывает его талант и мастерство. Парень молодой и имеет хорошие перспективы, но главное покажет следующий клубный сезон, где ему нужна будет практика, однако мы пока не знаем, насколько он готов к постоянной конкуренции с Серебряковым.

Ажиотаж

Матч в Омске собрал полные трибуны, хотя построенная в 2022 году «G-Drive Арена» вмещает целых 12 тыс. зрителей. Тем не менее уже на матчах КХЛ с участием местного «Авангарда» было заметно, что атмосфера там часто напоминает игры НХЛ. И встреча России с Белоруссией не стала исключением.

Стоит отметить, что местная публика без негатива встретила приехавших туда нападающих Сергея Толчинского и Арсения Грицюка. Оба раньше выступали за «Авангард». Толчинский в 2021 году забросил победную шайбу в финале Кубка Гагарина против ЦСКА и был признан самым ценным игроком (MVP) плей-офф. А Грицюк и вовсе является уроженцем Омска и местным воспитанником.

Однако прошлой весной они покинули клуб из-за конфликта тогдашнего руководства «Авангарда» с их агентом Шуми Бабаевым. И перешли в СКА, что болезненно восприняла омская публика, особенно в отношении Грицюка. Тем не менее их приезд был встречен трибунами без злобы. А Грицюк отметился двумя голами. В результате наши выиграли 4:0.

Среди звезд КХЛ, помимо Глотова, Грицюка и Толчинского, также выступали нападающие СКА Захар Бардаков, Михаил Воробьев и Валентин Зыков, форварды ЦСКА Михаил Абрамов, Максим Соркин и Прохор Полтапов, защитники Илья Карпухин из челябинского «Трактора» и Владимир Грудинин из череповецкой «Северстали».

— Ажиотаж в Омске показывает, что сборная по-прежнему интересна публике, впрочем, это было понятно и в предыдущие два года, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Правильно ФХР сделала, что возит «Россию 25» и молодежную сборную по регионам, где в былые времена не так часто зрители могли лично увидеть главные команды страны, не выезжая в Москву или Питер. Видно, что и большинству хоккеистов это интересно, несмотря на то что они прошли тяжелый сезон КХЛ. Надеюсь, даже после возвращения сборной на международные турниры руководство российского хоккея будет находить способы проводить такие игры в тех же Омске, Туле, Челябинске и других хоккейных городах по всей стране.