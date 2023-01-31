Тардиф — о возвращении России и Беларуси: Мораль не является частью наших решений

"Мораль не является частью наших решений. У меня как у человека есть свои взгляды на ситуацию, но как президент ИИХФ я должен принимать решения с другой точки зрения. Самое главное — это безопасность.

Мы не позволяем политическому давлению влиять на наши решения. Мы должны принимать решения вне моральных вопросов. ИИХФ организует хоккейные мероприятия, но не решает мировые проблемы.

Насколько велико давление со стороны России? Давление есть, но мы не приемлем этого. Мы должны принимать решения, невзирая на давление, и думать о том, что лучше для спорта.

Есть ли сценарий, при котором Россия и Беларусь сыграют на ближайшем чемпионате мира? Я не знаю, как это возможно. Перелёты в нынешней ситуации сложны. Когда идёт специальная военная операция, игроки из России и Беларуси не могут летать. Это будет большой проблемой.

Решение об участии России и Беларуси в зимнем олимпийском турнире 2026 года будут приниматься на конгрессе ИИХФ в апреле следующего года. Затем мы должны организовать олимпийскую квалификацию, и нужно знать, какие страны участвуют. Возможно, тогда Россия и вернётся.