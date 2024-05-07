Россию выгнали, без нее юниорский ЧМ стал междусобойчиком. Золото забрала Канада с сыном легенды в составе

С победой «Металлурга» в Кубке Гагарина хоккейный сезон в России подошел к концу. Тем временем весь остальной мир с удовольствием поглощает «десерты». Прежде всего — плей-офф НХЛ, где хватает и российских героев во главе с Артемием Панариным. Совсем скоро стартует взрослый чемпионат мира, где нашей сборной снова не будет среди участников. А на днях завершилось мировое первенство среди юниоров.

Выиграла ЮЧМ сборная Канады. Что интересно, случилось это с родоначальниками хоккея впервые с 2021 года, то есть с того турнира, который на данный момент является последним для сборной России. Собственно, с россиянами, где тогда в атаке творили Мичков, Чибриков и Юров, канадцы и играли. На этот раз им, не проигравшим на турнире ни одного матча, в решающей игре противостояли американцы. В увлекательном матче, в котором канадцы «горели» со счетом 1:3, они по итогу одержали победу 6:4.

Главным героем финала стал канадец Гевин Маккенна, который к хет-трику добавил голевую передачу. Он же вошел в символическую сборную турнира.

MVP, правда, стал не он, а американец Джеймс Хэгенс. Он обошел Маккенну в гонке бомбардиров на два очка. Единственным не североамериканцев в символической сборной стал Лука Радивоевич — защитник сборной Словакии, а по совместительству сын Бранко Радивоевича, немало поигравшего в КХЛ. Другой известный наследник Тидж Игинла вошел в топ-5 самых результативных игроков чемпионата мира.

Сборной России на турнире в Финляндии не было, зато были представители нашего чемпионата. Не КХЛ, правда, а МХЛ. Большинство игроков сборной Казахстана — представители «Снежных Барсов», выступающих в главной молодежной лиги России. А несколько казахстанцев выступают за российские клубы: из Красногорска, Санкт-Петербурга и Омска. На групповом этапе они сенсационно обыграли в овертайме чехов, но в матче за сохранение прописки в элитном дивизионе юниорского чемпионата мира Казахстан по буллитам проиграл Норвегии со счётом 5:6.

Была на юниорском чемпионате мира и другая, некогда близкая нам, сборная. Речь о Латвии, которая благодаря победе над словаками в группе вышли в четвертьфинал, но там пропустили вперед будущих чемпионов из Канады. Если вам вдруг интересно, где играют латвийские юниоры после того, как у них не осталось команд в МХЛ и КХЛ, то отвечаем. Разбросало молодых латышей по всему миру: от США до Дании, от Швейцарии до Швеции. Но самое интересное, что команда «Рига 17» выступает в чемпионате… Финляндии для игроков моложе 18 лет. Она то и составила основу сборной.

А в каком составе могла бы отправиться на этот ЮЧМ сборная России? Почти все сильнейшие юниоры 2006−2007 годов рождения выступают на родине. Некоторые уже пробились в команды КХЛ. Один из претендентов на приз лучшему новичку сезона Антон Силаев весь сезон провел в основе «Торпедо» и был бы лидером обороны сборной.

Наряду с ним оборону держал бы на своих плечах московский «армеец» Матвей Шуравин. За его плечами уже есть 11 матчей за основу ЦСКА.

Успел дебютировать в КХЛ и омский «ястреб» Тимур Кол. Эта троица взяла бы на себя наибольшую нагрузку.

Среди нападающих главными звездами сборной России были бы Егор Сурин и Иван Рябкин. Первый еще совсем недавно, почти в одиночку, бился против СКА-1946 в финале МХЛ. Он уже дебютировал за основной состав «Локомотива», а в молодежной команде являлся капитаном. По итогу розыгрыша Кубка Харламова именно Сурин стал его лучшим ассистентом. На драфт НХЛ «железнодорожник» выходит этим летом, тогда как динамовец Рябкин только через год. Потенциальный первый номер драфта-2026 решил остаться в России и готовиться дебютировать за основной состав бело-голубых. А вот топовых вратарей в этой возрастной категории не видно.

Стала бы сборная России чемпионом? Вязла бы медали? Увидели бы мы ремейк финала-2021 с канадцами? Ответов на эти вопросы мы не узнаем. Однако факт остается фактом: за те три юниорских чемпионата мира, в которых не участвуют россияне, золото завоевывали три страны. Вроде бы неплохое разнообразие, но и на пьедестале кроме Канады, США и Швеции только однажды затесались финны. Другими словами, в отсутствии россиян ЮЧМ стал междусобойчиком трех топовых стран, разбить который нашей команде было бы вполне по силам. Увы, нам вновь приходится применять сослагательное наклонение.