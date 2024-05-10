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12:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сборной Казахстана вынесли вердикт на ЧМ-2024

Сайт Международной федерации хоккея с шайбой оценил перспективы сборной Казахстана на чемпионате мира-2024 в Чехии, передает Vesti.kz.

КазахстанЧМ по хоккею: таблица и календарь
Источник: AP 2023

Казахстанские хоккеисты выступят в группе В, где за выход в плей-офф поборются с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в городах Прага и Острава.

«Выступая четвертый год подряд, Казахстан, без сомнения, сыграет ключевую роль в матчах с Польшей и Францией, чтобы остаться в топ-дивизионе еще на один год. Команда, занявшая последнее место в каждой группе, будет понижена, и казахстанцы очень хотели бы продолжить набираться ценного опыта на вершине в 2025 году. Но это будет непростой путь. У них нет большого резерва, из которого они могли бы регулярно привлекать новые таланты, и почти все их игроки выступают в одной лиге — КХЛ. Тем не менее, тренер Галым Мамбеталиев в прошлом году вывел свою команду на 11-е место, так что в Остраве есть определенная уверенность», — отмечается в публикации.

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