Сборной Казахстана вынесли вердикт на ЧМ-2024
Сайт Международной федерации хоккея с шайбой оценил перспективы сборной Казахстана на чемпионате мира-2024 в Чехии, передает Vesti.kz.
Сайт Международной федерации хоккея с шайбой оценил перспективы сборной Казахстана на чемпионате мира-2024 в Чехии, передает Vesti.kz.
Казахстанские хоккеисты выступят в группе В, где за выход в плей-офф поборются с командами Франции, Германии, США, Латвии, Польши и Словакии. Турнир пройдет с 10 по 26 мая в городах Прага и Острава.
«Выступая четвертый год подряд, Казахстан, без сомнения, сыграет ключевую роль в матчах с Польшей и Францией, чтобы остаться в топ-дивизионе еще на один год. Команда, занявшая последнее место в каждой группе, будет понижена, и казахстанцы очень хотели бы продолжить набираться ценного опыта на вершине в 2025 году. Но это будет непростой путь. У них нет большого резерва, из которого они могли бы регулярно привлекать новые таланты, и почти все их игроки выступают в одной лиге — КХЛ. Тем не менее, тренер Галым Мамбеталиев в прошлом году вывел свою команду на 11-е место, так что в Остраве есть определенная уверенность», — отмечается в публикации.