Сборной Казахстана вынесли вердикт на ЧМ-2024

«Выступая четвертый год подряд, Казахстан, без сомнения, сыграет ключевую роль в матчах с Польшей и Францией, чтобы остаться в топ-дивизионе еще на один год. Команда, занявшая последнее место в каждой группе, будет понижена, и казахстанцы очень хотели бы продолжить набираться ценного опыта на вершине в 2025 году. Но это будет непростой путь. У них нет большого резерва, из которого они могли бы регулярно привлекать новые таланты, и почти все их игроки выступают в одной лиге — КХЛ. Тем не менее, тренер Галым Мамбеталиев в прошлом году вывел свою команду на 11-е место, так что в Остраве есть определенная уверенность», — отмечается в публикации.