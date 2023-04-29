Лучший тренер — Летов, приз Копатя — Ремезову. Сегодня пройдет закрытие белорусского хоккейного сезона, кто станет лучшим игроком года?
Вот такой прогноз.
Вот такой прогноз.
Сегодня пройдет церемония закрытия хоккейного сезона. Красочное мероприятие проводится в третий раз и стало уже доброй традицией. 25 наград найдут своих обладателей. Pressball.by решил спрогнозировать, кто станет победителями номинаций.
Лучший молодой игрок: Арсений Ковгореня
В этой номинации два очевидных фаворита: Владислав Буйко из «Локомотива» и Арсений Ковгореня из «Юности». Форвард оршанского клуба стал самым результативным игроком среди молодежи, набрав 18 очков в 48 играх. Только Буйко и «Локомотив» не попали в плей-офф. Младший из братьев Ковгореней стал громкой сенсации, дойдя до крепкого игрока основы титулованного клуба. По началу Арсению с трудом давались набранные очки, зато потом поперло. Пик — плей-офф, где Ковгореня побил рекорд по набранным очкам в нокаут-раунде среди хоккеистов до 18 лет. На его счету четыре шайбы и одна передача. Согласитесь, для 17-летнего нападающего солидные цифры.
Лучший вратарь: Александр Самойлов
Фантастическая игра в седьмом матче — его шатаут помог «Металлургу» защитить титул. Самойлов стал одним из героев плей-офф. У него были хорошие показатели в регулярном чемпионате, но из-за не яркой игры «волков» в гладком чемпионате это не бросалось в глаза. Однако в плей-офф Самойлов заиграл еще мощнее.
Лучший защитник: Илья Летов
Могла быть красивая история, когда отец и сын выигрывают первый трофей: Евгений в качестве главного тренера, а Илья — в роли игрока. Эта семья удивила всех в нынешнем сезоне. Младший Летов выдал лучший сезон в карьере и всеми силами помогал отцу завоевать титул. С первой попытки не получилось. Но все равно хотелось бы отметить Илью.
Лучший нападающий: Вячеслав Андрющенко
Очевидный выбор. Зачем нападающий выходит на площадку? Правильно, набирать очки. У кого больше всех очков? Правильно, у Андрющенко.
Андрющенко — классный форвард, который в этом году вообще провел свой карьерный сезон. Он не доминирующий игрок, ему нужны хорошие партнеры — именно поэтому, кстати, лучшим игроком назовем не его — но когда он получает этих партнеров, Вячеслав сделает вам из любого момента гол: пасом или броском — не важно.
Самый полезный игрок высшей лиги: Виталий Антонович
Самый полезный игрок плей-офф: Виталий Антонович
Здесь тоже все просто. Лучший бомбардир регулярки, плей-офф и капитан чемпионов. Какие могут быть другие варианты?
Самый полезный игрок регулярного чемпионата: Вячеслав Ипатов
Многие эксперты говорят, что Ипатов летом не задержится в чемпионате Беларуси. Для тех, кто видел его игру вживую, это вполне очевидно. Высокая скорость, развитое игровое мышление и неплохая техника — вот чем берет Вячеслав. Может быть в плей-офф таким большим количеством очков, как в регулярке, он не разжился. Но мы же берем именно гладкий чемпионат, а там Ипатов был хорош: набирал больше очка в среднем за матч и имел второй показатель полезности во всей лиге.
Лучший гол сезона: Ярослав Сергиевский
Был в этом сезоне лакросс от Ипатова из «Немана». Но в последнее время складывается ощущение, что такие голы стали очень часто забивать, поэтому сегодня без него. Сергиевского выбрал не из-за каких-то красивых действий (хотя форчек был реально крут), а из-за классного командного взаимодействия. Передача в касание от Коробова — это вообще конфетка: это же он сначала быстро увидел Ярослава, а потом еще и технично сработал. Все в этом голе здорово, поэтому выберу именно эту шайбу.
Приз имени Владимира Копатя: хет-трик Никиты Ремезова
Эта награда не про красоту, а про важность. Золотой гол Павла Купхичина в седьмом матче финальной серии тянет на эту роль, но хотелось бы отметить хет-трик Ремезова. Лидер «Немана» стал героем седьмой игры в полуфинале. Почему выбрали его, а не Купчихина? В любом случае в финале был бы золотой гол кого-либо из игроков, а «Неман» сотворил то, чего раньше не случалось. Впервые в истории лиги клуб отыгрался в серии с 0−3 и смог пройти дальше. Как раз «пройти дальше» — заслуга Ремезова.
Приз имени Руслана Салея: Андрей Антонов
Двукратный обладатель приза близок к тому, чтобы установить доминирование в этой награде. Лидер на льду и за его пределами, вожак «Юности» идеально подходит.
Кубок имени Владимира Наумова: Евгений Летов
Кравченко — красавец, но выберем не его. Продолжим историю семьи Летовых. Если бы он выиграл кубок, то это была бы красивая история с «хэппи эндом». Историю Летова точно нужно было бы экранизировать. Однако даже без чемпионства абсолютно все поняли, что лига получила мегакрутого тренера, победы которого еще впереди. И классно, что это человек не из привычной обоймы тренеров, которые переходят из клуба в клуб.
Приз имени Евгения Анкуды: Анатолий Варивончик
И опять продолжение истории с Летовым. Варивончик был как раз тем человеком, рискнувший взять неопытного тренера. Он поверил в него и прогадал.
За преданность хоккею: Андрей Антонов
Антонов — глыба. Тут и говорить нечего. Человек проводит классную карьеру, и каждый, у кого спросишь про Антонова, скажет, что он крутой не только хоккеист, но и человек. А в свои 38 Андрей продолжает играть на высоком уровне и наставлять молодежь.
Лучшая пресс-служба: «Металлург»
Мое сердце раз и на всегда отдано «Этим двум». Говорить, что хотите, но мне кажется, что пока лучшая пресс-служба у «Металлурга». «Лида» порой выдает классные кейсы, как фотосессия в Лидском замке. «Шахтер» с его стримами в перерывах домашних матчей был неплох. По большому счету многие клубы сделали шаг вперед по сравнению с собой годичной давности. Но если оценивать уровень работы здесь и сейчас безотносительно предыдущего опыта, то совершенно точно это «Металлург».
Лучший клуб по работе со зрителями: «Шахтер»
Было много претендентов, но остановим свой выбор на «Шахтере». Первый клуб в чемпионате Беларуси, который начал использовать медиаэкран в работе с болельщиками. Перед началом плей-офф выпустили трек. А о других активностях уже сказали.
Самый медийный хоккеист: трудно определить
На самом деле трудный вопрос, ведь в лиге хватает ярких игроков, но определить самого-самого сложно. Возможно, Игорь Брикун — один из самых ярких игроков в медиа, но это не точно.
Лучший журналист: Кристина Камыш
Сразу отметим, что не будем брать в расчет коллег из ПБ, чтобы никто не сказал, что выбрали своих :). Кажется, есть два хороших варианта: Леонид Лекаревич и Кристина Камыш. Про Леонида говорить и нечего: он «крестный отец белорусского хоккея». Но по большому счету у него крутая, легендарная, но одна программа «Овертайм». А вот Кристина Камыш берет шире: Betera-Экстралига, КХЛ и МХЛ (само собой), плюс мегавовлеченность в продвижение женского хоккея. Она снимает влоги, участвует в женском матче и вовсю завлекает людей в этот вид спорта. Поэтому ставим на нее.
Лучший арбитр: Евгений Гончаров
Еще одна мегатяжелая для определения. Тут надо быть, как мне кажется, чтобы делать серьезные выводы. Но выбор сделать нужно, поэтому поставим на Евгения Гончарова. Относительно молодой арбитр (для судьи высшего дивизиона чемпионата это еще молодой) работает очень уверенно. Каких-то серьезных ляпов за ним замечено не было. Плюс работал в финале, а это значит, что вопросов к нему не было и у руководителей судейского отдела.
Лучший хоккеист: Никита Ремезов
Может быть кто-то скажет, что выбирать на эту номинацию человека, который был долго травмирован, нельзя. Но Ремезов — хороший выбор. Никита имеет огромное влияние на игру команды, об этом говорил и сам Летов. Если бы не травма, Ремезов мог бы стать лучшим бомбардиром и регулярки, и плей-офф. Но и без того Никита запомнился в этом сезоне: хет-трик в седьмом матче серии, в которой команда отыгралась с 0:3. Для меня это признак лучшего игрока сезона. А довершением всего стало то, что Ремезов играл в финале со сломанным носом. Этот героический поступок еще раз упрочил мою веру в то, что Никита — лучший хоккеист сезона.
Алексей Рогалевич