Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Амур
Металлург Мг
23
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
СКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
Сиэтл
24
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Чикаго
50
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Вегас
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Флорида
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Бостон
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
Сент-Луис
Б
12
Все события
13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Губерниев про то, мог ли Овечкин помочь Кузнецову: «А будь он другом Байдена, пошел бы в Белый дом говорить, что Джо должен победить Трампа? Может в выходной посмотреть тренировку Евгения в “Херши&r

— Александр Овечкин не выиграл бы Кубок Стэнли, не сыграй Кузнецов гениально в сезоне-2017/18. Может, капитану «Вашингтона» взять под опеку своего партнера?

Губерниев про то, мог ли Овечкин помочь Кузнецову: «А будь он другом Байдена, пошел бы в Белый дом говорить, что Джо должен победить Трампа? Может в выходной посмотреть тренировку Евгения в “Херши” | Источник: Sports.Ru

— Дело в том, что нельзя мыслить категориями прошлого или следующего сезона. Есть только миг между прошлым и будущим. Конкретный сезон, в котором Кузнецов вообще ничего не показывает. А прошлые заслуги не учитываются.

— Может, Ови сходит к руководству «Кэпиталз» и скажет, что берет своего друга Евгения на поруки?

— При чем здесь это? А если бы Овечкин был другом Байдена? Он пошел бы в Белый дом говорить всем, что Джо должен победить Дональда Трампа на выборах? Это так работает, с вашей точки зрения?

Никуда Овечкин не пойдет. Разве что отправится в выходной в «Херши», чтобы посмотреть тренировку Кузнецова. Не более того, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Дмитрий Губерниев: «Капризов близок к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Фанатею от любимого Капризика. Верю, что станет неповторимым, кем были Кросби, Лемье, Гретцки или Эспозито».

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Мощная драка в Кубке Гагарина: Верба вышел мстить за грубость против лидеров «Авангарда»
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь