Губерниев про то, мог ли Овечкин помочь Кузнецову: «А будь он другом Байдена, пошел бы в Белый дом говорить, что Джо должен победить Трампа? Может в выходной посмотреть тренировку Евгения в “Херши&r

Губерниев про то, мог ли Овечкин помочь Кузнецову: «А будь он другом Байдена, пошел бы в Белый дом говорить, что Джо должен победить Трампа? Может в выходной посмотреть тренировку Евгения в “Херши” | Источник: Sports.Ru

— Дело в том, что нельзя мыслить категориями прошлого или следующего сезона. Есть только миг между прошлым и будущим. Конкретный сезон, в котором Кузнецов вообще ничего не показывает. А прошлые заслуги не учитываются.

— Может, Ови сходит к руководству «Кэпиталз» и скажет, что берет своего друга Евгения на поруки?

— При чем здесь это? А если бы Овечкин был другом Байдена? Он пошел бы в Белый дом говорить всем, что Джо должен победить Дональда Трампа на выборах? Это так работает, с вашей точки зрения?

Никуда Овечкин не пойдет. Разве что отправится в выходной в «Херши», чтобы посмотреть тренировку Кузнецова. Не более того, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.