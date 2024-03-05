Губерниев про то, мог ли Овечкин помочь Кузнецову: «А будь он другом Байдена, пошел бы в Белый дом говорить, что Джо должен победить Трампа? Может в выходной посмотреть тренировку Евгения в “Херши&r

— Дело в том, что нельзя мыслить категориями прошлого или следующего сезона. Есть только миг между прошлым и будущим. Конкретный сезон, в котором Кузнецов вообще ничего не показывает. А прошлые заслуги не учитываются.
— Может, Ови сходит к руководству «Кэпиталз» и скажет, что берет своего друга Евгения на поруки?
— При чем здесь это? А если бы Овечкин был другом Байдена? Он пошел бы в Белый дом говорить всем, что Джо должен победить Дональда Трампа на выборах? Это так работает, с вашей точки зрения?
Никуда Овечкин не пойдет. Разве что отправится в выходной в «Херши», чтобы посмотреть тренировку Кузнецова. Не более того, — сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Дмитрий Губерниев: «Капризов близок к тому, чтобы стать лучшим игроком мира. Фанатею от любимого Капризика. Верю, что станет неповторимым, кем были Кросби, Лемье, Гретцки или Эспозито».