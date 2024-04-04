Депутат Свищев про 130 очков Кучерова: «Феноменально. Наши спортивные послы продвигают российский спорт на международной арене в это непростое время» | Источник: Sports.Ru

Никита Кучеров набрал 130-е (42+88) очко в 74 играх в текущем чемпионате НХЛ и обновил свой же рекорд среди россиян за один сезон в лиге.

"Молодец! Гордимся и поздравляем! Могу сказать только слова радости за наш русский и советский хоккей.

Это феноменальный результат. Ждем таких же побед от нашего Овечкина, ведь все-таки мы верим, что он побьет рекорд Гретцки.

Нам есть чем гордиться в это непростое время. Это наши спортивные послы, которые продвигают российский спорт на международной арене", — сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.