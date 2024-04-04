Хоккеисты «Бреста» впервые в истории вышли в финал Кубка Президента

В полуфинале брестчане встречались с одним из фаворитов сезона — солигорским «Шахтером». «Горняки» стали лучшей командой регулярного чемпионата, в то время как южане после 55 туров финишировали в таблице только седьмыми, отстав от «Шахтера» на 33 балла. В первом раунде плей-офф солигорчане легко разобрались с «Химиком» (4:0), а вот «Брест» пробирался через тяжелейшую серию с еще одним претендентом на золото «Витебском» (4:3). Казалось, «горняки» точно станут для «зубров» непреодолимой преградой, но у подопечных Сергея Пушкова было на этот счет собственное мнение.



На шестой поединок серии, который принимал город над Бугом, южане выходили в статусе лидеров, выиграв три предыдущих матча из пяти. Главная игра в истории местного хоккея стартовала для хозяев неудачно, которые пропустили уже на 45-й секунде встречи. Тем не менее, данный факт брестчан нисколько не смутил: во втором периоде команда не просто сравняла цифры, но и вышла вперед усилиями Алексея Селивоника и Максима Мельникова — 2:1.



В начале заключительной трети «Шахтеру» удалось отыграться, но эта шайба в итоге оказалась для солигорского клуба последней в этом матче и сезоне в целом. За три с половиной минуты до сирены Виктор Бовбель снова обеспечил хозяевам лидерство, а в концовке Сергей Малявко поразил пустые ворота и установил окончательный счет. 4:2 в игре и 4:2 в серии — «Брест» впервые в истории выходит в финал Кубка Президента, «горняки» снова довольствуются только бронзовыми медалями.



Противостоять «зубрам» в серии за золото будет действующий чемпион страны «Металлург». Финальная серия Кубка Президента стартует 10 апреля в Жлобине.