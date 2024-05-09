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13:57 (мск), источник: Sports.Ru

Маршанд разделил 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков с Патриком Кэйном

Нападающий «Бостона» сделал передачу в матче Кубка Стэнли-2024 против «Флориды» (1:6, 1−1 в серии).

Маршанд разделил 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков с Патриком Кэйном | Источник: Sports.Ru

Теперь на счету Брэда Маршанда 138 (56+82) баллов в 155 играх плей-офф НХЛ в карьере.

Он повторил достижение Патрика Кэйна (138), разделив с ним 6-е место по очкам в плей-офф среди действующих игроков.

5-е место занимает Джо Павелски (140), 4-е — Александр Овечкин (141), 3-е — Никита Кучеров (167), 2-е — Евгений Малкин (180). Лидирует Сидни Кросби (201).

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