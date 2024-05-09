Демидов о том, что Ротенберг сравнил его с Малкиным: «Мы мало в чем похожи. Может, только в видении игры» | Источник: Sports.Ru

— Он центральный нападающий. К тому же гораздо выше меня.

Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чем похожи. Может, только в видении игры, — сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.