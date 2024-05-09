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21:42 (мск), источник: Sports.Ru

Демидов о том, что Ротенберг сравнил его с Малкиным: «Мы мало в чем похожи. Может, только в видении игры»

— Роман Ротенберг сравнивал вас с Евгением Малкиным. А вы видите сходство?

Демидов о том, что Ротенберг сравнил его с Малкиным: «Мы мало в чем похожи. Может, только в видении игры» | Источник: Sports.Ru

— Он центральный нападающий. К тому же гораздо выше меня.

Мне нравится Малкин, но мы с ним мало в чем похожи. Может, только в видении игры, — сказал нападающий системы СКА и один из фаворитов драфта НХЛ Иван Демидов.

Ротенберг о сравнении Малкина и Демидова: «Я хорошо знаю Женю — мы с ним тренировались. Если посмотреть катание Ивана, то оно очень похоже».

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