Россияне выиграли восемь золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо | Источник: Спорт РИА Новости

Золотые медали завоевали Илья Затылкин (до 79 кг) в спортивном самбо, Хертек Ай-Херел (до 58 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг) в боевом самбо. Серебро в боевом самбо взял Саид Саидов (до 88 кг). Третье место в спортивном самбо занял Алексей Зайцев (до 64 кг).

У женщин чемпионками Европы стали Юлия Молчанова (до 50 кг), Алена Алехина (до 59 кг) и Ксения Задворнова (до 72 кг), выступавшие в спортивном самбо, а также Вера Лоткова (до 50 кг) и Софья Истомина (до 65 кг), занимающиеся боевым самбо. Серебряным призером в боевом самбо стала Анжела Гаспарян (свыше 80 кг), а Альбина Челомбитько (свыше 80 кг) взяла бронзу в спортивном самбо.