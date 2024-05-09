Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Аталанта
Марсель
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Байер
Рома
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Олимпиакос П
Астон Вилла
Хоккей. НХЛ
10.05
Каролина
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
10.05
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Эдмонтон
Все события
21:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне выиграли восемь золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали восемь золотых наград в первый день проходящего в Сербии чемпионата Европы по самбо.

Россияне выиграли восемь золотых медалей в первый день ЧЕ по самбо | Источник: Спорт РИА Новости

Золотые медали завоевали Илья Затылкин (до 79 кг) в спортивном самбо, Хертек Ай-Херел (до 58 кг) и Михаил Кашурников (свыше 98 кг) в боевом самбо. Серебро в боевом самбо взял Саид Саидов (до 88 кг). Третье место в спортивном самбо занял Алексей Зайцев (до 64 кг).

У женщин чемпионками Европы стали Юлия Молчанова (до 50 кг), Алена Алехина (до 59 кг) и Ксения Задворнова (до 72 кг), выступавшие в спортивном самбо, а также Вера Лоткова (до 50 кг) и Софья Истомина (до 65 кг), занимающиеся боевым самбо. Серебряным призером в боевом самбо стала Анжела Гаспарян (свыше 80 кг), а Альбина Челомбитько (свыше 80 кг) взяла бронзу в спортивном самбо.

Чемпионат Европы по самбо проходит в сербском городе Нови-Сад 9—10 мая. Россияне и белорусы выступают на турнире в нейтральном статусе.

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь