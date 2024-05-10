Россияне стали первыми в зачете чемпионата Европы по самбо

Во второй соревновательный день у мужчин золотые медали завоевали Рамед Гукев (до 71 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг) в спортивном самбо, Магомед Гасанов (до 98 кг) — в боевом самбо. Серебро в этой же дисциплине взял Иван Ложкин (до 79 кг). Бронзовыми призерами в спортивном самбо стали Алексей Зайцев (до 64 кг) и Антон Суровцев (до 88 кг), в боевом самбо третье место занял Александр Донцов (до 64 кг).
У женщин чемпионками Европы в спортивном самбо стали Анастасия Луканина (до 54 кг) и Анастасия Гончарова (до 65 кг), серебро взяла Алена Прокопенко (до 80 кг). В боевом самбо бронзу завоевала Яна Полякова (до 72 кг).
По итогам турнира, на котором россияне и белорусы выступали в нейтральном статусе, представители России (13 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград) заняли первое место в общекомандном медальном зачете. Вторыми стали украинцы (5−4−4), на третьей строчке расположились самбисты из Румынии (2−3−2).