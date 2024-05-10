Россияне стали первыми в зачете чемпионата Европы по самбо

Во второй соревновательный день у мужчин золотые медали завоевали Рамед Гукев (до 71 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг) в спортивном самбо, Магомед Гасанов (до 98 кг) — в боевом самбо. Серебро в этой же дисциплине взял Иван Ложкин (до 79 кг). Бронзовыми призерами в спортивном самбо стали Алексей Зайцев (до 64 кг) и Антон Суровцев (до 88 кг), в боевом самбо третье место занял Александр Донцов (до 64 кг).