Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Алавес
Жирона
Футбол. Зарубежный
перерыв
Брест
Реймс
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца
Гавр
Футбол. Зарубежный
перерыв
Фрозиноне
Интер
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Штутгарт
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Швеция
США
Хоккей. НХЛ
11.05
Бостон
Флорида
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Швейцария
Норвегия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
17:20
Словакия
Германия
Хоккей. НХЛ
11.05
Ванкувер
Эдмонтон
Футбол. Премьер-лига
16:00
Крылья Советов
Ахмат
Все события
20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россияне стали первыми в зачете чемпионата Европы по самбо

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Российские спортсмены завоевали 13 золотых медалей на чемпионате Европы по самбо, который прошел в сербском городе Нови-Сад, и заняли первое место в общекомандном зачете.

Россияне стали первыми в зачете чемпионата Европы по самбо | Источник: Спорт РИА Новости

Во второй соревновательный день у мужчин золотые медали завоевали Рамед Гукев (до 71 кг) и Роман Желтов (свыше 98 кг) в спортивном самбо, Магомед Гасанов (до 98 кг) — в боевом самбо. Серебро в этой же дисциплине взял Иван Ложкин (до 79 кг). Бронзовыми призерами в спортивном самбо стали Алексей Зайцев (до 64 кг) и Антон Суровцев (до 88 кг), в боевом самбо третье место занял Александр Донцов (до 64 кг).

У женщин чемпионками Европы в спортивном самбо стали Анастасия Луканина (до 54 кг) и Анастасия Гончарова (до 65 кг), серебро взяла Алена Прокопенко (до 80 кг). В боевом самбо бронзу завоевала Яна Полякова (до 72 кг).

По итогам турнира, на котором россияне и белорусы выступали в нейтральном статусе, представители России (13 золотых, четыре серебряных и шесть бронзовых наград) заняли первое место в общекомандном медальном зачете. Вторыми стали украинцы (5−4−4), на третьей строчке расположились самбисты из Румынии (2−3−2).

Читайте также от «Спорт РИА Новости»
'Путин вышел через восемь секунд'. Как Россия спасла мир после трагедии
'Унижение не стоит олимпийских медалей': интервью сильнейшего пловца России
Костомаров опубликовал дачные фото с голым торсом
Нужны русские фигуристы: кто перейдет из России в Грузию ради Олимпиады?
Возрастное ограничение 18+
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь