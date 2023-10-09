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18:25 (мск), источник: Sport24

«Никто не может указывать мне, что думать». Сербский тренер отреагировал на увольнение за пост про Путина

Сербский тренер Владимир Йованович прокомментировал новость о своем увольнении из эстонской команды по мини-футболу «Смсраха» из Виймси.

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Сообщалось, что клуб принял решение расстаться со специалистом после того, как он поздравил в соцсетях президента РФ Владимира Путина с днем рождения. «Долгих лет жизни, тезка! Сербы и русские — братья навек», — написал Йованович на своей странице в соцсетях 7 октября, в день 71-летия Путина.

"Я искренне, от всего сердца, сожалею о случившемся. На горьком опыте я получил полезный урок. Но мое мнение — это мое мнение. У каждого на этой планете есть право на свое мнение.

Я спортсмен из страны, в которой есть свои традиции, как и у эстонцев есть свои. Я уважаю мнение каждого, но никто на этой планете не может указывать мне, что думать — это называется свободой слова, это демократия. Мне действительно жаль, что я на собственном горьком опыте с этим столкнулся", — цитирует Йовановича RusDelfi.

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