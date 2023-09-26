Вяльбе не разделила позицию Путина по поездке россиян на Олимпиаду

«Я отвечаю за свою федерацию и категорически против выступаю, чтобы наши спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. Это моя позиция. Спорт всегда был вне политики, сейчас все изменилось, к сожалению. Сегодняшние реалии — это политика и большие деньги», — сказала Вяльбе.

В апреле Вяльбе выступила против выступления российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По ее мнению, это может привести к расколу в обществе.

В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что в вопросе участия россиян на Играх в Париже нужно руководствоваться в первую очередь интересами спортсменов. Тем самым Путин оставил решение об участии в Олимпиаде за самими спортсменами.