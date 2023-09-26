Вяльбе не разделила позицию Путина по поездке россиян на Олимпиаду

«Я отвечаю за свою федерацию и категорически против выступаю, чтобы наши спортсмены принимали участие в нейтральном статусе. Это моя позиция. Спорт всегда был вне политики, сейчас все изменилось, к сожалению. Сегодняшние реалии — это политика и большие деньги», — сказала Вяльбе.
В апреле Вяльбе выступила против выступления российских спортсменов в нейтральном статусе на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По ее мнению, это может привести к расколу в обществе.
В сентябре президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что в вопросе участия россиян на Играх в Париже нужно руководствоваться в первую очередь интересами спортсменов. Тем самым Путин оставил решение об участии в Олимпиаде за самими спортсменами.
Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Олимпийские комитеты России и Белоруссии до сих пор не получили официальных приглашений на Олимпиаду. В марте глава МОК Томас Бах заявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, если они публично не высказывались в поддержку СВО и не были связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.