Конор Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение» в истории

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

«Величайшее возвращение в истории. Вы будете свидетелями», — написал спортсмен, прикрепив видео с лучшими хайлайтами своих выступлений.

Ирландец не бился с лета прошлого года. На 264-м номерном турнире UFC он сломал ногу в третьем поединке против американца Дастина Порье.