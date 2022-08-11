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11 августа, источник: Спорт РИА Новости

Конор Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение» в истории

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объявил в соцсетях о скором возвращении в октагон.

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«Величайшее возвращение в истории. Вы будете свидетелями», — написал спортсмен, прикрепив видео с лучшими хайлайтами своих выступлений.

Ирландец не бился с лета прошлого года. На 264-м номерном турнире UFC он сломал ногу в третьем поединке против американца Дастина Порье.

Отметим, что неделю назад звездный боец намекал на завершение карьеры.

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