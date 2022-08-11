Конор Макгрегор анонсировал «величайшее возвращение» в истории
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объявил в соцсетях о скором возвращении в октагон.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор объявил в соцсетях о скором возвращении в октагон.
«Величайшее возвращение в истории. Вы будете свидетелями», — написал спортсмен, прикрепив видео с лучшими хайлайтами своих выступлений.
Ирландец не бился с лета прошлого года. На 264-м номерном турнире UFC он сломал ногу в третьем поединке против американца Дастина Порье.
Отметим, что неделю назад звездный боец намекал на завершение карьеры.