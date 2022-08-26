Шлеменко проиграл Иличу на турнире RCC12. Серб нокаутировал россиянина за 20 секунд первого раунда
Александр Шлеменко проиграл Александру Иличу на турнире RCC12. Серб нокаутировал россиянина за 20 секунд первого раунда.
Александр Шлеменко проиграл Александру Иличу на турнире RCC12. Серб нокаутировал россиянина за 20 секунд первого раунда.
Бой между Александром Шлеменко и его противником Александром Иличем стал главным на турнире, который проходил в Екатеринбурге, но завершился неожиданно быстро.
Сербский боец ударил россиянина в прыжке коленом, после чего экс-чемпиона Bellator повело. Илич без раздумья принялся добивать Шлеменко. После града ударов рефери остановил бой.