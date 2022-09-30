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16:04 (мск), источник: Sport24

Звезды сериала «Кадетство» подрались по правилам ММА. Бой закончился в первом раунде

Актеры «Кадетства», «Сволочей» и «Ералаша» Александр Головин и Кирилл Емельянов провели поединок в рамках промоушена «Наше дело».

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Источник: Sport24

Бой закончился уже в первом раунде. Головин накидывался на своего соперника с быстрыми и мощными ударами. В очередном наступлении на Емельянова Кирилл упал в нокдаун второй раз, после чего отказался от дальнейшего проведения боя.

В другом поединке турнира профессиональный боец ММА Алексей Махно проиграл Юрию Рябому. Для Махно этот поединок стал дебютным в поп-ММА. Его противником стал боец «Нашего Дела» Юрий Рябой. Бой продлился всего один раунд. Махно уверенно шел вперёд, но Рябой на отступлении попадал по Алексею точными ударами. В итоге один из них отправил Махно в тяжелый нокдаун. Алексей встал, но очередная атака от Рябого на снова сильно потрясла Махно, и рефери принял решение остановить поединок.

Шодмон Назокатов провел юбилейный, десятый бой, в промоушене. Его противником стал Раджаб Мугутдинов. Бой продлился все три раунда, в течение которых бойцы постоянно сталкивались в обмене ударов. По итогу Шодмон оказался сильнее и победил единогласным решением судей.

Бой Ильи Мельникова против Мурида Чоршанбиева закончился досрочной победой Мурида, а титулованный кикбоксер Шамиль Солтанбек решением судей проиграл Магомеду Шотаеву.

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