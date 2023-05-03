Сын Кадырова показал фото с Чимаевым в Грозном

Напомним, Эли дебютировал в профессиональных смешанных единоборствах на турнире АСА 150, который состоялся в Москве 23 декабря прошлого года. Соперником Эли был Ислам Акбаров, для которого это тоже был дебют в ММА. Эли победил техническим нокаутом на третьей минуте первого раунда.