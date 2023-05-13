Поединок на турнире UFC закончился нокаутом на 14-й секунде
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В американском Шарлотт (Северная Каролина) проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Charlotte.
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В американском Шарлотт (Северная Каролина) проходит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Charlotte.
В рамках предварительного карда ивента Брайэн Баттл из США досрочно победил соотечественника Габриэла Грина. Схватка закончилась нокаутом на 14-й секунде — это шестой по быстроте финиш в истории промоушена.
Отметим, что самый быстрый нокаут принадлежит Хорхе Масвидалю (5 секунд). Следом расположились Дуэйн Людвиг (6), действующий чемпион организации в полусреднем весе Леон Эдвардс (8), Джонни Хендрикс (12) и Энтони Джонсон (13).