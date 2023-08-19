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20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Источник: Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в отставку со своей должности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: AP 2023

Емельяненко возглавил организацию в июне 2022 года.

По информации агентства, исполнять обязанности президента Союза ММА России до проведения внеочередных выборов будет первый вице-президент организации Андрей Терентьев.

До июня 2022 года руководителем Союза ММА России был Радмир Габдуллин.

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