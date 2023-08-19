Источник: Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в отставку со своей должности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко подал в отставку со своей должности, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Емельяненко возглавил организацию в июне 2022 года.
По информации агентства, исполнять обязанности президента Союза ММА России до проведения внеочередных выборов будет первый вице-президент организации Андрей Терентьев.
До июня 2022 года руководителем Союза ММА России был Радмир Габдуллин.