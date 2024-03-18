«Разрыв мениска и травма паха»: Ян рассказал о травмах после победы в UFC

В понедельник 31-летний боец сообщил, что ему предстоит операция, но не раскрыл подробностей. 9 марта Ян провел поединок с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC 299 в Майами и одержал победу единогласным решением судей. После поединка Ян признался, что провел бой с травмой ноги.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян на своей странице в соцсети Х.