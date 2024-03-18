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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Разрыв мениска и травма паха»: Ян рассказал о травмах после победы в UFC

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян рассказал, что врачи диагностировали ему разрывы крестообразной связки и мениска, а также травму паха.

Источник: UFC

В понедельник 31-летний боец сообщил, что ему предстоит операция, но не раскрыл подробностей. 9 марта Ян провел поединок с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC 299 в Майами и одержал победу единогласным решением судей. После поединка Ян признался, что провел бой с травмой ноги.

«МРТ подтвердила разрыв крестообразной связки, разрыв мениска и травму паха. На завтра намечена операция. Ничто не может сломить меня. Я намерен как можно скорее вернуться еще более сильным, чем когда-либо прежде», — написал Ян на своей странице в соцсети Х.

Ян, который является бывшим чемпионом UFC в легчайшем дивизионе, одержал 17 побед в 22 поединках, он прервал серию из трех поражений.

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