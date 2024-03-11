События недели. Смена лидера в РПЛ и АПЛ, 840-я шайба Овечкина, победы Джошуа и Яна, Гран-при Саудовской Аравии
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Редакция Sportmail.ru представляет дайджест самых важных событий минувшей недели.
Мадридский «Реал» не без труда прошел «Лейпциг». Джуд Беллингем повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов. «Бавария» реабилитировалась перед болельщиками после поражения «Лацио» в первом матче и будет играть в восьмерке сильнейших в 12-й раз за последние 13 сезонов. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» уверенно переиграли своих соперников — «Копенгаген», и «Реал Сосьедад», соответственно.
В главном матче тура АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Лидерство в чемпионате после победы над «Брентфордом» захватил «Арсенал», но вся борьба еще впереди — первую и третью команды АПЛ разделяет всего одно очко.
«Реал» уверенно переиграл «Сельту», несмотря на отсутствие дисквалифицированного Джуда Беллингема. «Барселоне» победу над «Мальоркой» принес гол 16-летнего Ямаля. Немецкий голкипер Марк-Андре Тер Стеген провел 400-й матч за «Барселону». Еще один каталонский клуб — «Жирона» — сохраняет второе место в Ла Лиге после победы над «Осасуной».
«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», но продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Монако» с минимальным счетом переиграл «Страсбур». Российский полузащитник Александр Головин провел 200-й матч за монегасков.
«Бавария» разгромила «Майнц» со счетом 8:1, Кейн оформил хет-трик. Лидерство в Будеслиге удерживает леверкузенский «Байер» — его отрыв от мюнхенцев составляет 10 очков.
«Краснодар» проиграл «Ростову» и уступил лидерство в чемпионате «Зениту», который разгромил «Урал». «Динамо» после домашней виктории над «Ахматом» вплотную приблизилось к лидерам. «Спартак» в «Лужниках» уступил «Факелу». «Локомотив» упустил победу над «Сочи». В этом матче арбитр впервые в истории РПЛ по громкой связи объявил о своем решении удалить игрока после просмотра VAR.
Овечкин забросил 840-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки — 894.
Также россиянин в матче против «Чикаго» набрал очки в пятом подряд матче.
В НХЛ закрылось трансферное окно. Многолетний партнер Овечкина Евгений Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину». Владимир Тарасенко был обменян из «Оттавы» и во «Флориду» и отметился тремя очками в первом же матче за новый клуб. Также команды сменили еще несколько российских хоккеистов.
Оба финалиста минувшего розыгрыша плей-офф вылетели в первом раунде. ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву», а казанский «Ак Барс» — «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Также на прошедшей неделе выиграли свои серии и прошли во второй раунд Кубка Гагарина СКА, «Спартак», «Трактор» и «Авангард». Продолжаются две серии — в противостоянии московского и минского «Динамо» преимущество имеет российский клуб (3−2). Магнитогорский «Металлург» с тем же счетом ведет в серии с «Амуром».
Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором профессиональном боксерском поединке для звезды MMA. Россиянин Магомед Курбанов уступил в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA узбекскому боксеру Исраилу Мадримову.
В Майами прошел турнир UFC 299. Российский боец легчайшего веса Петр Ян был сильнее китайца Суна Ядуна, прервав серию из трех поражений. Шон О’Мэлли в титульном бою одолел Марлона Веры, защитив чемпионский пояс. Бывший временный чемпион UFC и соперник Хабиба Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени во втором раунде.
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