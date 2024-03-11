События недели. Смена лидера в РПЛ и АПЛ, 840-я шайба Овечкина, победы Джошуа и Яна, Гран-при Саудовской Аравии

Ответные матчи ⅛ финала Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» не без труда прошел «Лейпциг». Джуд Беллингем повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов. «Бавария» реабилитировалась перед болельщиками после поражения «Лацио» в первом матче и будет играть в восьмерке сильнейших в 12-й раз за последние 13 сезонов. «Манчестер Сити» и «ПСЖ» уверенно переиграли своих соперников — «Копенгаген», и «Реал Сосьедад», соответственно.

Главные события в топ-чемпионатах Европы

В главном матче тура АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграли вничью. Лидерство в чемпионате после победы над «Брентфордом» захватил «Арсенал», но вся борьба еще впереди — первую и третью команды АПЛ разделяет всего одно очко.

«Реал» уверенно переиграл «Сельту», несмотря на отсутствие дисквалифицированного Джуда Беллингема. «Барселоне» победу над «Мальоркой» принес гол 16-летнего Ямаля. Немецкий голкипер Марк-Андре Тер Стеген провел 400-й матч за «Барселону». Еще один каталонский клуб — «Жирона» — сохраняет второе место в Ла Лиге после победы над «Осасуной».

«ПСЖ» сыграл вничью с «Реймсом», но продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Монако» с минимальным счетом переиграл «Страсбур». Российский полузащитник Александр Головин провел 200-й матч за монегасков.

«Бавария» разгромила «Майнц» со счетом 8:1, Кейн оформил хет-трик. Лидерство в Будеслиге удерживает леверкузенский «Байер» — его отрыв от мюнхенцев составляет 10 очков.

Российская Премьер-лига. 20-й тур

«Краснодар» проиграл «Ростову» и уступил лидерство в чемпионате «Зениту», который разгромил «Урал». «Динамо» после домашней виктории над «Ахматом» вплотную приблизилось к лидерам. «Спартак» в «Лужниках» уступил «Факелу». «Локомотив» упустил победу над «Сочи». В этом матче арбитр впервые в истории РПЛ по громкой связи объявил о своем решении удалить игрока после просмотра VAR.

НХЛ. 840-я шайба Овечкина и другие новости

Овечкин забросил 840-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки — 894.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240708&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также россиянин в матче против «Чикаго» набрал очки в пятом подряд матче.

В НХЛ закрылось трансферное окно. Многолетний партнер Овечкина Евгений Кузнецов перешел из «Вашингтона» в «Каролину». Владимир Тарасенко был обменян из «Оттавы» и во «Флориду» и отметился тремя очками в первом же матче за новый клуб. Также команды сменили еще несколько российских хоккеистов.

КХЛ. Первый раунд Кубка Гагарина

Оба финалиста минувшего розыгрыша плей-офф вылетели в первом раунде. ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву», а казанский «Ак Барс» — «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Также на прошедшей неделе выиграли свои серии и прошли во второй раунд Кубка Гагарина СКА, «Спартак», «Трактор» и «Авангард». Продолжаются две серии — в противостоянии московского и минского «Динамо» преимущество имеет российский клуб (3−2). Магнитогорский «Металлург» с тем же счетом ведет в серии с «Амуром».

Бокс. Победа Джошуа и поражение Курбанова

Энтони Джошуа нокаутировал Фрэнсиса Нганну во втором профессиональном боксерском поединке для звезды MMA. Россиянин Магомед Курбанов уступил в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA узбекскому боксеру Исраилу Мадримову.

MMA. UFC 299

В Майами прошел турнир UFC 299. Российский боец легчайшего веса Петр Ян был сильнее китайца Суна Ядуна, прервав серию из трех поражений. Шон О’Мэлли в титульном бою одолел Марлона Веры, защитив чемпионский пояс. Бывший временный чемпион UFC и соперник Хабиба Дастин Порье нокаутировал Бенуа Сен-Дени во втором раунде.

Источник: Кадр из трансляции

«Формула-1». Гран-при Саудовской Аравии