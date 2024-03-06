Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, сообщает Marca.
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, сообщает Marca.
Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации дисквалифицировал Беллингема за неуважительное отношение к главному арбитру матча 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии» Хесусу Хилю Мансано. Таким образом, полузащитник пропустит игры с «Сельтой» и «Осасуной».
По данным Relevo, хавбек был наказан с формулировкой «за отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям».
В добавленное ко второму тайму время Беллингем забил победный мяч в ворота соперника, но судья дал финальный свисток в момент голевого паса. Английский футболист «Реала» начал спорить с судьей, за что получил прямую красную карточку. Матч закончился со счетом 2:2.
Позднее сообщалось, что технический судейский комитет временно отстранил главного арбитра от работы как минимум на два тура. Отмечается, что «арбитр осознает допущенную ошибку и принимает последствия своего неправильного управления концовкой матча».
«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Жирона», занимающая второе место, отстает от «сливочных» на семь очков. Беллингем возглавляет список бомбардиров, на его счету 16 забитых мячей.