Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации дисквалифицировал Беллингема за неуважительное отношение к главному арбитру матча 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии» Хесусу Хилю Мансано. Таким образом, полузащитник пропустит игры с «Сельтой» и «Осасуной».

По данным Relevo, хавбек был наказан с формулировкой «за отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-179985743&hd=2&id=456248257&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В добавленное ко второму тайму время Беллингем забил победный мяч в ворота соперника, но судья дал финальный свисток в момент голевого паса. Английский футболист «Реала» начал спорить с судьей, за что получил прямую красную карточку. Матч закончился со счетом 2:2.

Позднее сообщалось, что технический судейский комитет временно отстранил главного арбитра от работы как минимум на два тура. Отмечается, что «арбитр осознает допущенную ошибку и принимает последствия своего неправильного управления концовкой матча».