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14:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дисквалифицирован на два матча чемпионата Испании, сообщает Marca.

Реал
ВаленсияЧемпионат Испании: таблица и календарь
Источник: Reuters

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации дисквалифицировал Беллингема за неуважительное отношение к главному арбитру матча 27-го тура Ла Лиги против «Валенсии» Хесусу Хилю Мансано. Таким образом, полузащитник пропустит игры с «Сельтой» и «Осасуной».

По данным Relevo, хавбек был наказан с формулировкой «за отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям».

Во время загрузки произошла ошибка.

В добавленное ко второму тайму время Беллингем забил победный мяч в ворота соперника, но судья дал финальный свисток в момент голевого паса. Английский футболист «Реала» начал спорить с судьей, за что получил прямую красную карточку. Матч закончился со счетом 2:2.

Позднее сообщалось, что технический судейский комитет временно отстранил главного арбитра от работы как минимум на два тура. Отмечается, что «арбитр осознает допущенную ошибку и принимает последствия своего неправильного управления концовкой матча».

«Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Жирона», занимающая второе место, отстает от «сливочных» на семь очков. Беллингем возглавляет список бомбардиров, на его счету 16 забитых мячей.

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