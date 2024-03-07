Беллингем повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов

20-летний англичанин отметился результативным действием в шестом матче подряд, записав себе в актив на этом отрезке четыре гола и четыре голевые передачи.

По информации Opta, Беллингем стал четвертым игроком в эпоху продвинутой статистики (с сезона-2003/04), кому удалось отметиться результативным действием в каждом из шести первых матчей в Лиге чемпионов за новый клуб. Важно отметить, что полузащитник пропустил одну встречу на групповом этапе и не играл в первом матче с «Лейпцигом» (1:0).

Первым футболистом с подобным достижением был нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В 2015 году россиянин смог отметиться результативным действием в каждом из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов, где соперниками питерцев были «Валенсия», «Лион» и «Гент». В матчах с этими соперниками Дзюба забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Позднее достижение Дзюбы смогли повторить Килиан Мбаппе и Себастьян Аллер. В 2017 году 18-летний Мбаппе, проводивший свой первый сезон за «ПСЖ», в шести матчах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Через четыре года нападающий «Аякса» Себастьян Аллер за семь матчей забил 11 мячей и добавил к ним еще два ассиста.