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08:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Беллингем повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе в Лиге чемпионов

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отличился голевой передачей на Винисиуса Джуниора в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Лейпцига» (1:1).

РБ Лейпциг
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
Источник: Reuters

20-летний англичанин отметился результативным действием в шестом матче подряд, записав себе в актив на этом отрезке четыре гола и четыре голевые передачи.

По информации Opta, Беллингем стал четвертым игроком в эпоху продвинутой статистики (с сезона-2003/04), кому удалось отметиться результативным действием в каждом из шести первых матчей в Лиге чемпионов за новый клуб. Важно отметить, что полузащитник пропустил одну встречу на групповом этапе и не играл в первом матче с «Лейпцигом» (1:0).

Первым футболистом с подобным достижением был нападающий «Зенита» Артем Дзюба. В 2015 году россиянин смог отметиться результативным действием в каждом из шести матчей группового этапа Лиги чемпионов, где соперниками питерцев были «Валенсия», «Лион» и «Гент». В матчах с этими соперниками Дзюба забил шесть мячей и отдал две голевые передачи.

Позднее достижение Дзюбы смогли повторить Килиан Мбаппе и Себастьян Аллер. В 2017 году 18-летний Мбаппе, проводивший свой первый сезон за «ПСЖ», в шести матчах забил четыре мяча и отдал три голевые передачи. Через четыре года нападающий «Аякса» Себастьян Аллер за семь матчей забил 11 мячей и добавил к ним еще два ассиста.

Беллингем перешел в «Реал» летом 2023 года из «Боруссии» в «Реал» за 103 млн евро. Он провел за мадридцев 31 матч во всех турнирах, в которых забил 20 мячей и сделал девять результативных передач.

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