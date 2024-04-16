Экс-чемпион UFC Оливейра сделал заявление после поражения Царукяну

«Не каждый день наполнен успехом и славой. Это был тяжелый поединок. Был шанс победить досрочно приемом или нокаутировать, но не получилось. Со мной все в порядке. <…> Я плакал, но такое случается. Теперь время вернуться домой и вновь посвятить себя близким. А потом вернуться к тренировкам и надеяться, что фанаты продолжат поддерживать меня, — написал Оливейра. — Могу обещать, что вернусь сильнее. Я хорошо провел тренировочный лагерь, без проблем прошел весогонку. Просто был не мой день».