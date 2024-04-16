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02:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-чемпион UFC Оливейра сделал заявление после поражения Царукяну

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Бразильский боец смешанных единоборств (ММА), экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Чарльз Оливейра у себя в соцсетях подвел итоги встречи с россиянином армянского происхождения Арманом Царукяном на 300-м номерном турнире промоушена.

Источник: Официальный ВК-аккаунт UFC

Поединок легковесов прошел в ночь на 14 апреля мск в Лас-Вегасе и закончился победой Царукяна раздельным решением судей. Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что триумфатор этого противостояния встретится с обладателем титула россиянином Исламом Махачевым.

«Не каждый день наполнен успехом и славой. Это был тяжелый поединок. Был шанс победить досрочно приемом или нокаутировать, но не получилось. Со мной все в порядке. <…> Я плакал, но такое случается. Теперь время вернуться домой и вновь посвятить себя близким. А потом вернуться к тренировкам и надеяться, что фанаты продолжат поддерживать меня, — написал Оливейра. — Могу обещать, что вернусь сильнее. Я хорошо провел тренировочный лагерь, без проблем прошел весогонку. Просто был не мой день».

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