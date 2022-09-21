Как частичная мобилизация коснется российского спорта: вопросы и ответы
Могут ли действующие и бывшие спортсмены попасть в зону специальной военной операции после Указа Президента России?
Могут ли действующие и бывшие спортсмены попасть в зону специальной военной операции после Указа Президента России?
Сегодня Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны и Генштаба ВС РФ о проведении в стране частичной мобилизации и подписал соответствующий указ. Мобилизационные мероприятия уже начались в большинстве регионов. Будут призваны около 300 тысяч резервистов из числа граждан, которые имеют важные для армии военно-технические специальности. Конкретные списки для призыва будут формироваться на местах, и политики пока затрудняются сказать, насколько это коснется нашего спорта. Попытаемся разобраться с этим вопросом в первом приближении.
Теоретически ничего исключать нельзя — данный вопрос находится в компетенции военкомов. Решение призывной мобилизационной и военно-врачебных комиссий можно оспорить в суде, но уже после отправки в ряды Вооруженных сил. Уклонение от призыва после получения повестки — уголовное преступление. С другой стороны, вряд ли указ президента затронет действующих спортсменов в массовом порядке. Большинство членов сборных, проходящих службу в спортротах, являющихся офицерами-инструкторами или сотрудниками ЦСКА (или других армейских спортклубов), и без мобилизации военнослужащие. Они откомандированы в федеральный и региональные Центры спортивной подготовки, и для того, чтобы перевести в зону проведения спецоперации, их как минимум нужно вернуть в войска отдельным приказом. Пока таких решений нет.
Если спортсмены солдаты или офицеры запаса, то до 35 лет они теоретически могут быть призваны в рамках частичной мобилизации. Контракты с профессиональными спортивными клубами этому не препятствуют. Наоборот, профессиональные спортсмены, регулярно проходящие углубленные медицинские обследования, вряд ли будут признаны негодными к военной службе по состоянию здоровья. Другой вопрос — значатся ли в военных билетах у подлежащих призыву атлетов необходимые специальности? Также планируется призывать людей с «боевым опытом» (видимо, имеются в виду операции на Северном Кавказе и в Сирии). Вряд ли среди спортсменов много таких кандидатов.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что частичная мобилизация не касается студентов дневной формы обучения. То есть не будут призывать и тех спортсменов, которые официально учатся и не в профильных вузах. Выпускников военных кафедр могут призвать, если их военно-учетные специальности востребованы в данной ситуации. Тут, опять же, решение принимает конкретный военком.
Какие именно военно-учетные специальности подлежат призыву, пока не совсем ясно. Но теоретически в списках на призыв могут оказаться и те, кто учился на военных кафедрах спортивных вузов. Военные специальности в вузах стараются приблизить к гражданским направлениям, но это не всегда получается. В любом случае определяющей станет запись в военном билете. Не исключено, что востребованной в итоге объявят и такую специальность, как инструктор по физической подготовке бойцов.
Традиционно в армию не призываются ВИЧ-инфицированные, люди с группами инвалидности, больные раком и другими тяжелыми заболеваниями, имеющие психические отклонения. Но все эти граждане и так не проходили срочной службы, а мобилизация касается только служивших. Если заболевание появилось после увольнения в запас, это должна зафиксировать военно-врачебная комиссия при военкомате. Спортивные травмы вряд ли служат основанием для отказа в призыве, если, конечно, они не мешают человеку нормально ходить или бегать. А на случай некритичных отклонений по здоровью есть нестроевые части.
Также под мобилизацию наверняка не будут подпадать мужчины, у которых есть особые личные обстоятельства. Обычно в армию не призывают тех, у кого два или более иждивенца (детей или неработоспособных родителей). Но конкретные указания на этот счет в нынешней ситуации пока не озвучены. Также не призывают работников оборонно-промышленного комплекса и железнодорожников. Вряд ли это касается спортсменов, если они, конечно не оформлены инструкторами в соответствующих предприятиях и учреждениях. В первую волну призыва точно не включат солдат и сержантов запаса старше 35 лет. Вообще, первую очередь призовут офицеров, которые уволились менее 10 лет назад, а также рядовых и сержантов, которые завершили службу менее трех лет назад.
Естественно, все потенциальные призывники теперь будут особенно тщательно изучаться пограничниками во время выезда из страны. Однако спортсмены отправляются на международные соревнования в одиночку достаточно редко. Обычно это делается в составе сборных либо в сопровождении менеджера или администратора. В этом случае можно заранее озаботиться документом из военкомата или Министерства обороны, который снимет все вопросы погранслужбы. Сейчас стартов за границей вообще очень мало, и любой выезд — это событие, к которому есть смысл тщательно подготовиться.