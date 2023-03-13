МОК отреагировал на призыв Британии к спонсорам Игр по недопуску России

Ранее газета Guardian сообщила, что министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер попросила крупнейших спонсоров Олимпийских игр оказать давление на МОК по вопросу участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже.

«МОК принял это письмо к сведению. Не правительствам решать, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях. Это был бы конец мирового спорта, каким мы его знаем сегодня. Мы очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН. Последней была резолюция под заголовком “Спорт как фактор устойчивого развития”, которая была принята консенсусом на 77-й сессии генеральной ассамблеи ООН 1 декабря 2022 года и поддерживает “независимость и автономию спорта, а также миссию МОК по руководству олимпийским движением”, — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

В МОК напомнили о финале теннисного турнира в американском Остине, в котором украинка Марта Костюк сыграла против россиянки Варвары Грачевой.

«В этом контексте мы с большим интересом следим за обсуждением участия в Уимблдоне игроков с российским или белорусским паспортом. В соответствие с тем, как организован спорт во всем мире, и в соответствие с Олимпийской хартией, спортивные организации должны нести исключительную ответственность за принятие решения о том, какие спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях, исходя исключительно из их спортивных достижений. В соответствии с этим олимпийские спонсоры не участвуют в этом процессе принятия решений», — говорится в заявлении.