Парижские тайны. Будет ли Россия на Играх-2024?

CAS отклонил апелляцию нашей стороны на решение МОК о временном отстранении Олимпийского комитета России. Этот вердикт окончательно закрывает возможность выступления нашей сборной в Париже-2024. Варианты остаются только у отдельных спортсменов с паспортами РФ — без флага, частным образом и после прохождения политических фильтров. Такая перспектива вновь обострила дискуссию, стоит ли российским атлетам вообще стремиться на ближайшие летние Игры. И как спортивные власти страны отнесутся к тому, что отдельные соотечественники в июле — августе все-таки выступят в столице Франции?

Спортивный арбитраж давно проявляет предвзятость по отношению к России, и вряд ли кто-то у нас сильно удивился отклонению апелляции. Главной причиной подачи заявления в суд было желание показать несогласие с дискриминационным решением МОК. Тем не менее поражение в Лозанне вызывало волну негатива. «Решение CAS — еще одно свидетельство того, что гражданская и спортивная дискриминация, направленная против россиян, в преддверии Игр в Париже достигла невиданных масштабов», — говорится в комментарии ОКР. Но если с международным судом, как и с МОК, все давно понятно, то официальную позицию нашего спортивного руководства по поводу выступления на Олимпиаде-2024 на крайне тяжелых условиях еще предстоит озвучить.

Действующий глава государства, кандидат в президенты РФ Владимир Путин поручил Минспорту и ОКР сформировать предложения по участию наших атлетов в Играх в Париже. И ведомства уже начали консультации на эту тему с национальными федерациями. Олимпийский комитет констатировал, что «ограничительные меры использованы в целях недобросовестной конкуренции для устранения сильнейших российских спортсменов», и назвал условия МОК «неправомерными и дискриминационными». А Минспорт заявил о невозможности подписания олимпийцами из нашей страны каких бы то ни было политических деклараций. Тем не менее окончательный вариант рекомендаций «ехать — не ехать» еще не озвучен. Не исключено, что по каждому виду спорта он окажется своим.

У нейтральных россиян уже есть олимпийские лицензии в спортивной борьбе, дзюдо, тхэквондо и велоспорте. Скорее всего, не возникнет проблем с теннисом, возможно, все сложится в прыжках на батуте и гребле на байдарках и каноэ. От борьбы за путевки мы добровольно отказались в спортивной и художественной гимнастике, а также в водных видах. Точно не будет наших представителей в легкой атлетике, серфинге, конном спорте и во всех командных игровых дисциплинах. С остальными видами ситуация пока в тумане.

Шесть лет назад, накануне зимней Олимпиады-2018, российское спортивное сообщество тоже получило карт-бланш. Предстояло самостоятельно решить вопрос о поездке на Игры в Пхенчхан без флага и в условиях санкций. Тогда дилемма разрешилась в пользу участия.

Но сейчас ситуация намного сложнее.