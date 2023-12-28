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28 декабря, источник: Спорт РИА Новости

В Испании не наказывали спортсменов за нарушение антидопинговых правил

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Испанское антидопинговое агентство (CELAD) несколько раз позволяло спортсменам оставаться безнаказанными за нарушение антидопинговых правил в период с 2017 по 2022 год при попустительстве Всемирного антидопингового агентства (WADA), сообщает Relevo.

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Источник: РИА "Новости"

По данным источника, в этот период CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещенные вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя. Позднее атлет избегал наказания, так как обращался с жалобой в Спортивный административный суд (TAD), который снимал санкции, информация о которых сообщилась вне установленного законом срока.

В других случаях тесты оказывались положительными, но расследования не было начато. Кроме того, спортсменам могли выдаваться терапевтические исключения на незаконных основаниях. Также утверждается, что CELAD сознательно потратило деньги налогоплательщиков на тесты, которые не соответствовали стандартам и поэтому подлежали аннулированию.

В материале отмечается, что ни один испанский спортсмен за этот пятилетний период не был подвергнут санкциям. При этом WADA не только не приняло мер против данной практики CELAD, о которой не могла не знать через свою систему ADAMS, но и наградило впоследствии главу испанского департамента допинг-контроля (DCD) Хесуса Муньоса-Герру. Самого функционера обвиняют в фальсификации государственных документов, за которое частное обвинение требует в общей сложности девять лет лишения свободы со специальной дисквалификацией еще на восемь лет.

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