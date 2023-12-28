В Испании не наказывали спортсменов за нарушение антидопинговых правил

По данным источника, в этот период CELAD использовало различные методы, чтобы избежать дисциплинарных разбирательств в отношении испанских спортсменов после положительного результата теста на запрещенные вещества. Одним из таких методов была отправка документов об открытии дела по обычной, а не по электронной почте, из-за чего спортсмены не получили уведомления вовремя. Позднее атлет избегал наказания, так как обращался с жалобой в Спортивный административный суд (TAD), который снимал санкции, информация о которых сообщилась вне установленного законом срока.

В других случаях тесты оказывались положительными, но расследования не было начато. Кроме того, спортсменам могли выдаваться терапевтические исключения на незаконных основаниях. Также утверждается, что CELAD сознательно потратило деньги налогоплательщиков на тесты, которые не соответствовали стандартам и поэтому подлежали аннулированию.