Бардановская и Климова завоевали олимпийскую лицензию в гребле на каноэ

Участие в соревнованиях принимают гребцы из 37 стран Европы, в том числе десять представителей белорусской команды. В первый день турнира состоялись четыре финала, олимпийские лицензии получили только победители решающих заездов. На дистанции 500 м среди женских каноэ-двоек путевку в Париж завоевали наши Ангелина Бардановская и Ольга Климова — белоруски пересекли финишную черту первыми с результатом 1 мин. 54,22 сек., на секунду опередив дуэт из Франции.



В этом же виде программы у мужчин наши Виталий Осецкий и Владислав Полешко заняли седьмое место, победу у каноистов одержали россияне Алексей Коровашков и Иван Штыль. Максимально близка к получению лицензии на Игры-2024 была белорусская байдарка-двойка в составе Владислав Кравца и Дмитрия Натынчика — наши спортсмены показали второе время на дистанции 500 м, уступив всего 0,22 сек. полякам Якубу Степуню и Пшемыславу Корсаку. На пяти сотнях среди байдарочниц белоруски Вероника Леонюк и Мария Коваленко стали восьмыми.



Завтра в борьбу на европейском квалификационном турнире по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде вступят одиночки. За путевки на Олимпиаду поборются наши Олег Юреня (байдарка, 1000 м), Иван Потапенко (каноэ, 1000 м), Алина Свита (байдарка, 500 м) и Юлия Трушкина (каноэ, 200 м).