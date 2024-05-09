Белорусские гребцы Юреня и Трушкина завоевали олимпийские лицензии

Участие в соревнованиях принимали гребцы из 37 стран Европы, белорусскую команду представляли десять спортсменов. Во второй и последний день турнира путевки на Игры-2024 разыгрывали одиночки, олимпийские лицензии получали победители финалов, а также обладатели вторых мест. На дистанции 1000 м среди байдарок-одиночек победу в решающем заезде одержал наш Олег Юреня. У белоруса уже есть опыт участия на Олимпиадах: в Лондоне Юреня был на тысяче шестым, а в Токио — 12-м. Кроме того, Олег является чемпионом мира (2019) и четырехкратным чемпионом Европы на дистанции 5000 м.



Еще одной победительницей европейского квалификационного турнира в Сегеде из Беларуси стала Юлия Трушкина. 21-летняя гомельчанка первенствовала в финале на 200 м среди каноэ-одиночек. Также сегодня на старт решающих заездов выходили наши Иван Потапенко и Алина Свита. На мужской тысяче у каноэ-одиночек Потапенко занял четвертое место, а Свита на пятисотметровке у байдарок-одиночек финишировала пятой.



Таким образом, в активе белорусской команды три олимпийские лицензии. Накануне путевку во Францию в женской каноэ-двойке на 500 м завоевали Ангелина Бардановская и Ольга Климова. Соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Вер-сюр-Марне на Национальном олимпийском морском стадионе региона Иль-де-Франс с 6 по 10 августа.