В США не будут отстранять российских теннисистов от US Open, сообщают СМИ

В понедельник состоялось заседание совета директоров USTA, на котором обсуждался допуск российских теннисистов до US Open. Отмечается, что, несмотря на аргументы некоторых членов организации не в пользу россиян, федерация решила не следовать примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Издание отмечает, что в отличие от правительства Великобритании власти США не давали спортивным организациям страны рекомендаций по недопуску российских атлетов. В связи с этим политически мотивированного запрета на участие на Открытом чемпионате США не ожидается.

В то же время из-за коронавирусных ограничений, согласно которым при въезде в страну требуется предоставить сертификат о вакцинации, турнир может пропустить третья ракетка мира серб Новак Джокович. В начале года из-за отказа прививаться 20-кратный победитель турниров Большого шлема не был допущен до Открытого чемпионата Австралии.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). В мае АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать российских и белорусских игроков.