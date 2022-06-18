Америка везде пускает российских спортсменов. Почему США — пример для всех

Американцы благоразумнее британцев

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису проигнорировали посыл руководства британского Уимблдона, который не допустил россиян и белорусов к турниру. Американцы решили сделать все по справедливости и выпустили заявление, в котором все четко объяснили.

«Мы признаем, что приходится сталкиваться с уникальными обстоятельствами, которые влияют на принятие решений. Исходя из сложившихся обстоятельств, USTA допустит всех игроков независимо от национальности к участию в Открытом чемпионате США 2022 года», — говорится в заявлении организации.

Надо понимать, что турниров «Большого шлема» в теннисе всего четыре. Помимо соревнований в США и Великобритании это еще «Ролан Гаррос» и Australian Open. «Ролан Гаррос» прошел уже после введения санкций против России, но там совершенно спокойно выступили как российские, так и белорусские теннисисты. Ни одного эксцесса во Франции не произошло. А вот британцы проявили принципиальность. Только вот привело это к лишению рейтинговых очков и потере статуса Уимблдона-2022.

Что говорить, если в мужской сетке по разным причинам не сыграют теннисисты, занимающие первое и второе места в рейтинге. Наш Даниил Медведев как раз попал под санкции, а вот немец Александр Зверев пропустит Уимблдон из-за травмы. Отсутствие двух первых ракеток — первый случай с 1973 года, когда ведется подсчет рейтинга ATP.

В Америке деньги считать умеют гораздо лучше, чем в Великобритании, судя по всему. Там четко понимают, что россияне и белорусы — серьезные действующие лица в этом виде спорта. Тот же Медведев подарил американским болельщикам бурю эмоцию на турнире 2019 года в Нью-Йорке. Его пятичасовой финал против Рафаэля Надаля будут помнить еще очень долго. А в прошлом году Даниил и вовсе выиграл Открытый чемпионат США, победив в финале самого Новака Джоковича. Разве кто-то в здравом уме откажется от такой звезды?

Почему США — главная площадка для российского спорта

Причем в Америке с радостью принимают не только наших теннисистов. В хоккее россияне по-прежнему играют и не знают горя. Есть какие-то единичные нотки протеста со стороны ограниченного круга болельщиков, которые призывают Александра Овечкина и других вернуться в Россию и никогда не приезжать назад. Но надо понимать, что это малая часть людей. Основная масса по-прежнему боготворит Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина и других. Достаточно взглянуть на реакцию трибун во время представления наших ребят в НХЛ.

К слову, игроки «Тампы», где выступают сразу трое россиян, совершенно нормально приехали на прием в Белый дом к президенту США Джо Байдену. А сейчас ясно, что Кубок Стэнли точно завоюет хотя бы один представитель нашей страны. В финале турнира сошлись «Колорадо» с Валерием Ничушкиным и «Тампа» с Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и Андреем Василевским. К сожалению, трофей не отправится в тур по России, как уже заявили представители НХЛ. Хотя это мелочь по сравнению со всем остальным.

Нет проблем и у российских бойцов смешанных единоборств, которые продолжают выступать на различных турнирах, в том числе и в США. Глава UFC Дэйна Уайт сразу заявил, что не будет участвовать в политических играх и предоставит равные возможности для всех участников.

В итоге получается удивительная ситуация. Страна, которая на бумаге должна ни при каких условиях не подпускать российских спортсменов к международным соревнованиям, остается чуть ли не главной спортивной площадкой для наших ребят. Лицемерно? Безусловно. Но только в данном случае это лицемерие идет на пользу российскому спорту.