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19 июня, источник: Чемпионат.com

Аслан Карацев стал соперником Медведева на Мальорке

28-летний российский теннисист Аслан Карацев (38-й в рейтинге ATP) одолел испанца Хауме Мунара (75-й в рейтинге ATP) в первом круге травяного турнира ATP−250 на Мальорке (Испания).

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Источник: Reuters

Аслан победил своего оппонента со счётом 3:6, 6:1, 6:4. Поединок длился 1 час 50 минут. Карацев дважды подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из шести. На счету Хауме Мунара три эйса, шесть двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из восьми заработанных.

Во втором круге Аслан Карацев встретится с соотечественником и первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, для которого это будет дебютный матч в рамках этого розыгрыша турнира. Медведев является его действующим чемпионом, год назад он обыграл в финале Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Призовой фонд турнира составил € 886 500. Турнир начался сегодня, а завершится 25 июня.

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