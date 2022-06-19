Первая ракетка мира Медведев проигрывает 5-й финал подряд. Что не так с одним из главных спортсменов России?

Вторую неделю подряд Даниил Медведев выходит в финал травяного турнира: несмотря на тот факт, что всем российским игрокам пришлось пропустить основную часть сезона, которая проходит на этом покрытии, из-за бана со стороны Британии, это не мешает им играть в других странах. На прошлой неделе Даниил остался без титула категории ATP 250 в Хертогенбосе — в двух сетах его сенсационно обыграл голландец Тим Ван Рейтовен, не входивший до начала турнира в топ-100. Он получил wild card, а затем одержал ряд выдающихся побед над топовыми игроками.

На этой неделе Медведев добрался до финала в немецком Халле. На пути к нему он не отдал соперникам ни одного сета: со счетом 2:0 россиянин одержал победы над Давидом Гоффеном, Ильей Ивашкой и Роберто Баутистой-Агутом. Даня стал заметно лучше чувствовать себя на траве, да и последствия операции его, кажется, беспокоят все меньше. За травяной сезон 2022 года он уже набрал больше очков, чем за весь в 2021 — а тогда Медведев играл еще и на Уимблдоне. В этом году такого права он лишен, однако, Даниил уже успел доказать всем, что может играть и на траве. Так как британский турнир «Большого Шлема» пройдет без россиянина, он, уже в качестве первой ракетки мира, может спокойно начать подготовку к любимой хардовой части — тем более ему уже совсем скоро предстоит защищать очки за выигранный в прошлом году US Open.

Соперником Медведева в финале стал Хубрет Хуркач — известный польский специалист по игре на траве. Его путь к финалу был немного тяжелее: побороться пришлось уже в 1/16 против американца Максима Кресси, а в полуфинале его вообще ждала баталия с австралийцем Ником Кирьосом, который с недавних пор считается травяным специалистом. В ½ теннисисты сыграли три сета — второй и третий Хуркач выиграл на тай-брейках. Это и принесло ему победу в матче со счетом 4:6 7:6 (7:2) 7:6 (7:4).

Между собой Хурберт и Даниил играли 4 раза и счет по личным встречам пока что 2:2. Что примечательно, разница в возрасте между теннисистами ровно год: они оба родились 11 февраля, но Медведев в 1996 году, а Хуркач — в 1997.

Их первый матч прошел как раз на травяном покрытии в прошлом году на Уимблдоне — в 1/16 поляк одержал победу в пяти сетах за 3 часа. Далее, в 2021-м, Даня дважды одолел Хуберта на харде. В самом конце марта они встретились еще раз на «Мастерсе» в Майами: Хуркач, неожиданно для всех, смог вырвать победу у Дани со счетом 7:6 (9:7) 6:3. Однако в этом матче россиянин вновь был фаворитом: в Германию Даня приехал не просто первым сеяным, но и первой ракеткой мирового рейтинга.

В первом сете Хуркач сразу же показал свое превосходство над Медведевым при игре на траве: хоть ему и пришлось потрудиться в стартовом гейме и отыгрываться со счета «ровно», на подаче россиянина поляк сходу сделал брейк, реализовав первый же брейк-поинт в матче. Забрав свою подачу, Хуберт повел в сете 3:0, но на этом не остановился. На своей подаче Даня не смог продемонстрировать ничего убедительного: Хуркач повел 40:15 и вновь сделал брейк. В этот момент Медведев успел агрессивно пообщаться со своим боксом, сказав тренеру что проиграет этот матч 0:6 1:6. При счете 0:5, когда Даня вел 40:0 на своей подаче, на корт выбежал очередной активист, правда в этот раз он не успел приковать себя к сетке — охрана сработала оперативно. Россиянин все-таки забрал гейм и размочил счет, хотя на общую картину матча это не повлияло: Хуркач без проблем подал на сет и повел 6:1 в финале.

Статистика первого сета удручала: процент на первой подаче у Медведева был всего 44, да ни одного эйса он не сделал. Хуберт же сделал пять подач навылет и реализовал 100 процентов брейк-поинтов (2/2).

Вторая партия не принесла никаких положительных изменений в игру россиянина: в стартовом же гейме Медведев вновь упустил подачу — отыгрался с 0:40, но третий брейк-поинт поляк все же реализовал. Пока Хуркач повел 2:0 с трибуны ушел тренер Даниила — Жиль Сервара раздражено покинул корт после словесной перепалки со спортсменом: такое в отношениях со своим подопечным у него случается часто.

При счете 0:2 россиянин наконец провел первый уверенный гейм на своей подаче за весь матч и забрал ее под ноль, но на приеме шансов было немного: скорость и точность подачи поляка просто не позволяла ему зацепиться и хотя бы попробовать вернуться в матч, для чего нужен был как минимум один брейк. Но игра Дани уже выглядела более надежной: Медведев уже не позволил сопернику подряд брать по пять геймов. Через 20 минут счет второй партии был 3:2 — Хуберт вел с брейком. Далее Хуркач еще пару раз добирался до брейк-поинтов, но россиянин сумел сдержать напор даже в тот момент, когда при счете 4:5 поляк заработал первый матч-поинт, который все-таки не реализовал. Но на своей подаче Хуберт вновь продемонстрировал свои умения при игре на траве — с третьего матчбола полуфиналист Уимблдона 2021 года забрал финал со счетом 6:1 6:4. По итогам турнира в Галле Хуркач вновь войдет в топ-10 — от девятой строчки его отделяют лишь 22 очка.

Медведев проиграл свой пятый финал подряд. Последняя победа в решающем матче случилась на памятном US Open−2021. Но есть одно утешение — баланс Дани в решающих матчах пока 13:12 в пользу побед.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8CmWhPH6L5M" title="Daniil Medvedev Vs Hubert Hurkacz Highlights | Halle Open 2022" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев отлично проводит второй турнир подряд, но в финале буквально рассыпается — проигрывает тем, кому не должен или тем, кому он как минимум может навязать борьбу. Сегодня он вообще не смог заработать ни одного брейк-поинта и позволил сопернику реализовать ⅚. Но в плане набранных очков Даниил никак проблем не имеет: он уже оторвался от расположившегося на второй строчке Александра Зверева на тысячу очков. На следующей неделе Медведев играет турнира на Мальорке, после чего его ждет отдых — Уимблдон в этом году пройдет без первой (и без второй) ракетки мира. Хуркач на британском «Большом Шлеме» сыграет, но в любом случае потеряет очки за прошлогодний полуфинал.