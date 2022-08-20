«70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — Даниил Медведев». Россиянин — в шаге от финала в Цинциннати

После матча Даниил рассказал, что ему было непросто найти свою игру в первом сете и отметил, что соперник имел больше шансов на успех. Главным оружием Фрица оказалась подача. За весь сет он не позволил заработать Даниилу ни одного брейк-пойнта. При этом сам оформил сразу шесть, три из них могли закончиться победой в первой партии.

Медведеву приходилось защищаться. И делал он это очень эффективно — сначала перевел игру на тай-брейк, а потом включил всю свою мощь и трижды подал навылет.

Самым эффектным стал розыгрыш во втором сете, когда Даниил вытащил сумасшедший мяч и ответил свечой под заднюю линию. Эксперты Tennis TV, размещая видео в своем аккаунте, написали: «70% Земли покрывает вода, а остальные 30% — Даниил Медведев».

После такого удара в исполнении россиянина Тейлор начал много ошибаться и в итоге проиграл второй сет всего за полчаса. Следующим соперником Медведева будет седьмая ракетка мира Стефанос Циципас. Матч состоится 20 августа не ранее 17:00 по московскому времени.

Этот полуфинал станет для Даниила первым в сезоне на турнирах такого уровня. «Мастерс» завершится 21 августа. Его призовой фонд составляет около $8,8 млн. Это почти на 30% больше, чем год назад. Победитель турнира заработает $970 000. Медведев уже выигрывал в Цинциннати в 2019 г. Тогда в полуфинале с ним не справился Новак Джокович, а в финале — Давид Гоффен.