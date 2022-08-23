Даниил Медведев нашел преимущества в отстранении от Уимблдона-2022

«Поможет ли мне то, что я не сыграл на Уимблдоне, на Открытом чемпионате США и до конца года? Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным. В любом случае, это позволило мне провести большую трехнедельную подготовку к US Open и окончанию сезона, что очень редко случается в середине года. С моей командой мы проделали большую работу. Физически и морально я надеюсь отыграть на 100% до конца года», — приводит слова Медведева Eurosport.