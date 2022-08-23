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18:17 (мск), источник: Sport24

Даниил Медведев нашел преимущества в отстранении от Уимблдона-2022

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отстранение от участия на Уимблдоне-2022 помогло ему в подготовке ко второй половине сезона.

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Организаторы Уимблдона-2022 исключили россиян и белорусов из турнирной сетки по политическим причинам.

«Поможет ли мне то, что я не сыграл на Уимблдоне, на Открытом чемпионате США и до конца года? Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным. В любом случае, это позволило мне провести большую трехнедельную подготовку к US Open и окончанию сезона, что очень редко случается в середине года. С моей командой мы проделали большую работу. Физически и морально я надеюсь отыграть на 100% до конца года», — приводит слова Медведева Eurosport.

Открытый чемпионат США (US Open) пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем мужского турнира является Медведев.

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