Даниил Медведев нашел преимущества в отстранении от Уимблдона-2022
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отстранение от участия на Уимблдоне-2022 помогло ему в подготовке ко второй половине сезона.
Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как отстранение от участия на Уимблдоне-2022 помогло ему в подготовке ко второй половине сезона.
Организаторы Уимблдона-2022 исключили россиян и белорусов из турнирной сетки по политическим причинам.
«Поможет ли мне то, что я не сыграл на Уимблдоне, на Открытом чемпионате США и до конца года? Я очень на это надеюсь, хотя никогда нельзя быть уверенным. В любом случае, это позволило мне провести большую трехнедельную подготовку к US Open и окончанию сезона, что очень редко случается в середине года. С моей командой мы проделали большую работу. Физически и морально я надеюсь отыграть на 100% до конца года», — приводит слова Медведева Eurosport.
Открытый чемпионат США (US Open) пройдет в Нью-Йорке с 29 августа по 11 сентября. Действующим победителем мужского турнира является Медведев.