Жуткая ночь русского тенниса. Главный корт США «похоронил» всех наших

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Воскресенье оказалось самым печальным днем для россиян на Открытом чемпионате США. Из четырех теннисистов, игравших в этот день в одиночных разрядах, дальше прошел только один.

Вылетели: Даниил Медведев, Людмида Самсонова, Вероника Кудерметова;

Прошли в ¼ финала: Карен Хачанов.

Последней из россиянок корты Нью-Йорка покинула 25-летняя Вероника Кудерметова. Уроженка Казани в этом сезоне уже забиралась в четвертьфинал турнира Большого шлема, дойдя до этой стадии на «Ролан Гаррсос». В США она пробовала повторить успех, играя в ⅛ против Онс Жабер из Туниса — финалистки последнего Уимблдона и пятой ракетки мира.

Статус фаворита был у соперницы, но первой сделала брейк Вероника. При счете 3:2 она довела гейм на подаче соперницы до баланса и успешно погоняла туниску по корту — 4:2. Удивительно, но Кудерметова, которая вела даже 5:2, все равно упустила партию. Жабер сделала обратный брейк, а тай-брейк стал кошмаром для россиянки — она проиграла шесть розыгрышей подряд. Получившая 6 сетболов соперница воспользовалась своим шансом со второй попытки — 7:1.

Вторая партия была похожа на первую. Игра шла плюс-минус в равной борьбе, но в решающие моменты добавляла Жабер. Онс мощно подавала (11 эйсов за матч), а при счете 2:1 сделала первый в партии брейк, под ноль забрав подачу россиянки, исполнив в конце гейма мощный прием навылет. Вероника нашла в себе силы вернуться в игру, сделав обратный брейк, когда пятая ракетка мира подавала на матч при счете 5:3, но… упустила свою подачу в следующем гейме.

7:6, 6:4 — на US Open в женской сетке россиянок не осталось. Матч Кудерметовой и Жабер продолжался 1 час и 35 минут.

В этот вечер на главном американском корте играло два россиянина — до Вероники это был Даниил Медведев. И оба раза толпа была против нашего теннисиста. Может, и это сказалось на итоговых результатах?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6PcoXLud_WA" title="Ons Jabeur vs Veronika Kudermetova .. Full Match Highlights .. US Open 2022 .. R4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Карен Хачанов и Андрей Рублев — единственные россияне, которые добрались до четвертьфинала US Open в одиночном разряде. Андрей сегодня в 18:00 по Москве сыграет с британцем Кэмероном Норри, а Карен — завтра — с обидчиком Медведева Ником Кирьосом. Время этого матча еще не определено.