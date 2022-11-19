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15:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв — о том, что его назвали самым прожорливым игроком: чушь. ATP должна что-то сделать

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв эмоционально отреагировал на материал газеты La Stampa.

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Источник: Reuters

В нём менеджер ресторана, расположенного в спортивном комплексе Circolo della Stampa, заявил, что Рублёв самый «прожорливый теннисист» в туре. По словам управленца, он пьёт по несколько кружек капучино за раз и ест креветки на гриле на завтрак.

«Это чушь на каком-то запредельном уровне. Не знаю. ATP должна что-то сделать, потому что это неприемлемо. Я ем как обычный человек и пью капучино тоже. Но то, что они там написали, находится на совсем ином уровне. Думаю, ATP должна что-то предпринять, потому что такое не может выходить из ресторана теннисного турнира. Конечно, мой рацион не то чтобы хороший, но и не такой уж плохой», — приводит слова Рублёва Sportskeeda со ссылкой на его интервью на корте.

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