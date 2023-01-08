Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории

Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.

Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем.

Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).