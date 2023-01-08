Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории
Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду — 6:7 (8), 7:6 (3), 6:4.
Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду — 6:7 (8), 7:6 (3), 6:4.
Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.
Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем.
Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).
Начиная с сентября, Джокович выиграл 23 матча из 24. А в Австралии он не проигрывает с 2018-го — у него уже 34 победы подряд.