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14:35 (мск), источник: Sports.Ru

Джокович выиграл 92-й титул и сравнялся с Надалем на четвертом месте в истории

Пятая ракетка мира Новак Джокович стал чемпионом турнира в Аделаиде, обыграв в финале Себастьяна Корду — 6:7 (8), 7:6 (3), 6:4.

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Источник: Reuters

Во втором сете серб отыграл матчбол на подаче при счете 5:6.

Джокович выиграл 92-й титул в карьере и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем.

Больше трофеев в истории мужского тенниса взяли только Иван Лендл (94), Роджер Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).

Начиная с сентября, Джокович выиграл 23 матча из 24. А в Австралии он не проигрывает с 2018-го — у него уже 34 победы подряд.

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